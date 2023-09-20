У четвер одеситів запрошують безкоштовно пройти флюорографію

З метою профілактики та раннього виявлення туберкульозу 21 вересня у міських медичних закладах Одеси відбудеться безкоштовне профілактичне флюорографічне обстеження.
Профілактична флюорографія дозволяє своєчасно виявити туберкульоз, злоякісні новоутворення та інші небезпечні хвороби легень.
21 вересня кожен охочий зможе пройти флюорографію безкоштовно за адресами:
- Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2
- пров. Обсерваторний, 8, 2-й поверх, каб. № 21, з 8.00 до 15.00;
- вул. Пастера, 56, 2-й поверх, каб. № 27, з 8.00 до 15.00.
- Консультативно-діагностичний центр №6
- вул. Марш. Говорова, 26а, 6-й поверх, каб. № 608, з 8.00 до 15.00;
- вул. Торгова 29/31, 3-й поверх, каб. № 324, з 8.00 до 15.00.
- Консультативно-діагностичний центр №20
- вул. Левітана, 62, 1-й поверх, каб. № 112, з 8.00 до 15.00.
- Консультативно-діагностичний центр №29
- вул. Ак. Заболотного, 32а, 1-й поверх, каб. № 8, з 8.00 до 18.00.
- Консультативно-діагностичний центр міської клінічної лікарні №1
- вул. Болгарська, 38, 7-й поверх, каб. № 718, з 8.00 до 14.00;
- вул. Івана та Юрія Лип, 1, 3-й поверх, каб.№ 54, з 8.30 до 14.30.
- Консультативно-діагностичний центр міської лікарні №5
- вул. Троїцька, 38, 2-й поверх, флюорографічний кабінет, з 8.00 до 15.00.
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