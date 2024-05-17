Як працюють одеські музеї під час війни?

Музей західного та східного мистецтва

Музей західного та східного мистецтва проводить виставки та лекції на різні теми. Зараз там проходить виставка гобеленів Естер Серапіонової «Захисти нас святими Твоїми ангелами».

18 травня о 14.00 відбудеться лекція «Зустріч із картиною «Натюрморт із жіночою фігурою». Абрахам Брейгель та Гійом Куртуа».

Час роботи музею — з 12.00 до 17.00, каса працює до 16.30. Вихідний день – середа.

— з 12.00 до 17.00, каса працює до 16.30. Вихідний день – середа. Вартість квитків — 100 гривень, для пільгових категорій — 50 гривень.

— 100 гривень, для пільгових категорій — 50 гривень. Адреса музею: вулиця Пушкінська, 9.

Літературний музей

У Літературному музеї для відвідувачів доступні Сад скульптур просто неба, галерея та Золотий зал, в якому проводяться концерти та виступи. За попередньою домовленістю працівники музею організовують екскурсії.

Вартість квитків до Саду скульптур та галереї — 80 гривень, для студентів, школярів та переселенців — 60 гривень, за наявності підтверджуючого документа.

до Саду скульптур та галереї — 80 гривень, для студентів, школярів та переселенців — 60 гривень, за наявності підтверджуючого документа. На концерти в Золотому залі квитки коштують 120 гривень та 60 гривень.

120 гривень та 60 гривень. Час роботи музею — з 10.00 до 18.00.

— з 10.00 до 18.00. Вихідний день — понеділок.

— понеділок. Адреса: вулиця Ланжеронівська, 2, телефон: (048) 722-33-70.

Художній музей

У Художньому музеї проводяться екскурсії тимчасовими виставками. Також можна відвідати знаменитий грот, розташований під будівлею музею.

Зараз там проходить виставка-лабораторія Ольги Штейн «Ти годуєш їх, вони годують тебе. Нічого спільного”.

Час роботи музею — з середи до неділі, з 11.00 до 17.00. Вихідні дні — понеділок та вівторок.

— з середи до неділі, з 11.00 до 17.00. Вихідні дні — понеділок та вівторок. Вартість квитків — 100 гривень, для пільгових категорій відвідувачів — 50 гривень.

— 100 гривень, для пільгових категорій відвідувачів — 50 гривень. Адреса музею: вулиця Софіївська, 5а, телефон – (048) 737-38-70.

Історико-краєзнавчий музей

У музеї працює експозиція на першому поверсі, проводяться екскурсії та заходи.

Час роботи музею — з 10.00 до 16.00, каси — до 15.30.

— з 10.00 до 16.00, каси — до 15.30. Вихідні дні — субота та неділя.

— субота та неділя. Вартість квитків — 25 гривень, екскурсія — 50 гривень.

— 25 гривень, екскурсія — 50 гривень. Адреса музею: вулиця Гаванна, 4, телефон – (048) 722-84-90.

Музей Реріха

Музей Реріха працює так само, як і довоєнний час, а його експозиція відкрита для відвідувань. Екскурсії проводяться за бажанням відвідувачів трьома мовами — українською, російською та англійською.

Час роботи музею — з 10.00 до 18.00, вихідний день — понеділок.

— з 10.00 до 18.00, вихідний день — понеділок. Вхід вільний , проте приймаються добровільні пожертвування для підтримки та розвитку музею.

, проте приймаються добровільні пожертвування для підтримки та розвитку музею. Адреса: вулиця Велика Арнаутська, 47, телефон – (048) 704-58-58.

Музей особистих колекцій імені Блещунова

У воєнний час постійну експозицію музею закрито, а сам музей працює як виставковий простір «Квартира № 6». Тут проводяться виставки сучасного мистецтва, які оновлюються приблизно раз на три тижні.

Музей працює з четверга до неділі,

Вихідні дні — понеділок, вівторок, середа.

— понеділок, вівторок, середа. Час роботи — з 11.00 до 17.00.

— з 11.00 до 17.00. Адреса: вулиця Польська, 19; Телефон– (048) 763-03-86.

Одеський обласний центр української культури

В Одеському центрі української культури представлена ​​велика та багата експозиція, присвячена українській народній творчості. Тут можна побачити зразки ручної вишивки, унікальні вироби із соломи, предмети гончарного промислу, вручну розписані народними майстрами у своєрідній та рідкісній техніці. Співробітники розкажуть багато цікавого та дивовижного про нашу рідну культуру, творчість та звичаї. При центрі працюють курси народної творчості, де можна навчитися вишивати, ліпити з глини та багато іншого.

Час роботи — з 9.00 до 18.00,

— з 9.00 до 18.00, Обідня перерва — з 13.00 до 14.00.

— з 13.00 до 14.00. Вихідні дні — субота та неділя.

— субота та неділя. Адреса: вулиця Польська, 20; Телефон– (048) 722-29-22.

На фото – Одеський художній музей