«Мурашки» в ногах і параліч: як розпізнати і що робити з невралгією сідничного нерва

Хто частіше хворіє на невралгію

Невралгія сідничного нерва (ішіалгія) виникає внаслідок запалення або защемлення цього нерва, а також корінців, що його утворюють, і зазвичай супроводжується пекучим болем із прострілами в районі попереку, зовнішньої поверхні сідниці, стегна, гомілки і навіть стопи.

Поширення больових відчуттів від спини до кінчиків пальців на нозі пов’язане з тим, що сідничний нерв — найбільший і найдовший нервовий стовбур у нашому організмі. Він охоплює більшу частину тіла: від попереково-крижового відділу хребта проходить у сідницю, потім по задній поверхні стегна — до нижньої частини ноги, до фаланг пальців. Найменше подразнення в одній частині нерва призводить до болю по всій його ділянці. За відсутності своєчасного лікування поступово втрачається чутливість і рухливість нижніх кінцівок.

За статистикою, чоловіки страждають від ішіалгії в кілька разів частіше за жінок.

Через що виникає невралгія

Найчастіше невралгія сідничного нерва виникає внаслідок дегенеративно-дистрофічних змін хребта в ділянці крижів і попереку. А саме: остеохондрозу, спондилоартрозу, протрузії або грижі міжхребцевого диска, появи остеофітів (кісткових наростів на хребцях, що здавлюють навколишні тканини). Також запалення нерва може розвинутися внаслідок травми, вікового звуження спинномозкового каналу, спазму тазових м’язів, зміщення поперекових хребців, пухлин у районі попереку.

Спровокувати проблеми із сідничним нервом можуть і такі хронічні захворювання, як цукровий діабет, подагра, ревматоїдний артрит.

Часто каталізатором захворювання виступає сукупність кількох чинників. Іноді хвороба може розвинутися на тлі надмірного психоемоційного напруження, сильного стресу, хронічної втоми, страху або фобії.

Основні симптоми та ознаки невралгії

Ознаки запалення або защемлення сідничного нерва залежать від ступеня його ураження. До основних симптомів захворювання належать:

біль, зазвичай односторонній, локалізований, що посилюється під час ходьби, нахилів, кашлю або чхання;

втрата чутливості й оніміння ноги по ходу нервового волокна;

відчуття поколювання, печіння, «мурашок» у стопі та пальцях ніг;

слабкість нижніх кінцівок, утруднення під час згинання колін;

підвищена температура тіла, зайва пітливість, набряклість, загальна м’язова слабкість і обмеження рухливості;

рідше — параліч м’язів ноги і порушення функції внутрішніх органів (кишківника і сечового міхура, що призводить до нетримання сечі і калу).

Як лікується невралгія

У разі підозри на невралгію сідничного нерва потрібна консультація невролога, вертебролога, травматолога або нейрохірурга. Лікування ішіалгії залежить від вираженості симптомів, його основу за неускладнених випадків захворювання становить медикаментозна терапія і фізіопроцедури. Для зниження запалення, больового синдрому і напруження м’язів призначають знеболювальні та протизапальні препарати загальної та місцевої дії, вітаміни групи В, спазмолітики і міорелаксанти, іноді — ін’єкції глюкокортикостероїдів.

До найпоширеніших фізіотерапевтичних процедур належать УВЧ, електрофорез, вплив лазером, теплом, озоном, грязелікування. У період ремісії пацієнту показаний курс масажу і заняття лікувальною фізкультурою.

Хірургічне втручання при ішіалгії застосовується рідко.

Профілактика виникнення ішіалгії

спіть на ортопедичному матраці та подушці;

чергуйте кожні 30-40 хвилин сидячої роботи з п’ятихвилинною розминкою;

освойте і регулярно виконуйте комплекс вправ на зміцнення і розтяжку м’язів спини і ніг;

стежте за поставою як під час ходьби, так і в положенні сидячи.

Що робити в разі запалення

Якщо у вас виникли характерні симптоми, але немає можливості швидко потрапити до лікаря, використовуйте зігрівальний знеболювальний гель і мінімізуйте фізичне навантаження.