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Україні загрожує епідемія небезпечної хвороби

Україні загрожує епідемія небезпечної хвороби

Україна опинилася на порозі спалаху кору. За прогнозами, спалах може статися вже у вересні, коли за шкільні парти сіли сотні тисяч невакцинованих учнів.
Протягом шести місяців поточного року у країні зафіксували 20 випадків цього небезпечного вірусного захворювання. Здавалося б, цифра незначна, але слід пам’ятати, що кір може призводити до летальних випадків. І тому заклики лікарів вакцинуватися не слід ігнорувати.

Нова епідемія не за горами?

Як повідомив у своїй авторській колонці для видання «Українська правда» головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, минулими роками уникнути масштабного поширення небезпечної недуги українцям вдалося завдяки карантину, введеному у зв’язку з епідемією COVID-19.

Але після повномасштабного вторгнення росії в 2022 році багато дітей не отримали щеплення від кору, а уникнути спалахів цієї хвороби можна тільки в тому випадку, якщо вакцинованими є 95% населення.

В Україні ж з початку війни вакцину отримали лише 91% дітей до 1 року, а кількість щеплень, що пропустили, становить приблизно 200 тисяч осіб.

«Близько 260 тисяч дітей мають бути щеплені, і поки це не буде зроблено, ми ризикуємо отримати масовий спалах захворювання», – пояснив Кузін, наголосивши, що йдеться про тих, хто пропустив щеплення, передбачені календарем вакцинації.

Медик також нагадав, що й раніше Україна була осередком кору на континенті. Скептичне ставлення населення до щеплень та перебої з поставками вакцин призвели до великого спалаху у 2019 році. Тоді захворіло близько 115 тисяч дітей.

Чим небезпечний кір

Кір , висипання на шкірі

Кір – це гостре високозаразне вірусне захворювання, що передається повітряно-краплинним шляхом і супроводжується запальним ураженням верхніх дихальних шляхів, висипом та поширенням токсинів по всьому організму. Найбільш уразливими до зараження на кір вважають маленьких дітей.

Як і будь-яке захворювання, кір може розвиватися у легкій, середній та тяжкій формі. Остання є смертельною.

Основні симптоми кору:

  • 1-2 доба – плями на слизовій щік навпроти кутових зубів;
  • 2-3 доба – рясна висипка на шкірі папульозного характеру різного розміру та форми;
  • спочатку висипання з’являються на голові у вигляді блідо-рожевих плям, до кінця доби вони набувають темнішого кольору і переходять на обличчя і верхню частину грудей;
  • на другий день висипання поширюється на все тіло, крім нижніх кінцівок, а на третій – поширюється і на ноги;
  • після згасання висипань на шкірі залишаються пігментація та лущення.

Симптомами захворювання також можуть бути лихоманка, кашель та кон’юнктивіт.

Крім того, кір небезпечний своїми ускладненнями. Вірус кору може викликати пневмонію і запалення головного мозку (хоча воно і виникає з частотою 1:1000, така ймовірність все ж таки існує).

Після кору розвивається вторинний імунодефіцит, на тлі якого часто виникають інші бактеріальні ускладнення: гнійні отити, ангіни, синусити, кишкові інфекції.

Як уберегтися від кору

У той же час кір добре піддається вакцинопрофілактиці і вберегтися від цієї небезпечної недуги можна, зробивши дитині безкоштовне планове щеплення. Дітям проводять планові щеплення за календарем двічі: в один рік та у шість років.

Якщо вагітна контактувала з хворим на кір, але не хворіла сама, їй необхідно ввести протикоровий імуноглобулін протягом перших трьох діб від останнього спілкування з хворим.

Щеплення від кору можуть зробити і дорослій людині, яка контактувала з інфікованою, але не провела вакцинацію. Вакцинація показана і у випадку, якщо людина до цього ніколи не хворіла на кір.

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