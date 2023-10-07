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Леви, Кіса і Дерево кохання: скульптури одеського Міського саду

Леви, Кіса і Дерево кохання: скульптури одеського Міського саду

Одеський Міський сад… Ротонда, фонтан, скульптури… До речі, скільки їх сьогодні в цьому зеленому історичному серці Одеси? Не таке вже й простеньке питаннячко…

Одеський Міський сад — найстаріший парк міста, закладений Феліксом де Рибасом (братом Хосе де Рибаса) у 1803 році, якому належала відповідна ділянка міської землі в центрі міста. Але ж ми сьогодні — про скульптури Міського саду і його Літнього театру. Прогуляємось, придивимось, порахуємо?

Найстаріші — Лев і Левиця

Звісно, перше що виникає в пам’яті — це знамениті Лев і Левиця з левенятком, які сьогодні (війна!) знаходяться у захисних спорудах. Одна зі споруд, на жаль, вже «обдерта».

Скульптурна група «Лев і Левиця» була розроблена французьким майстром Огюстом Каеном у 1854 році. Вони були виставлені на показ в Паризькому художньому салоні, а пізніше продані впливовому одеситу із невстановленим досі прізвищем. До 1920-тих ця композиція перебувала в приватній власності та прикрашала чиюсь садибу. У Міський сад леви переселилися у 1927 році. Композиція створена практично з чистої міді, її вага дорівнює 1,5 тони.

Дерево кохання

«Дерево кохання»… Цей пам’ятник був урочисто відкритий 14 лютого 2006 року у День Святого Валентина. В основу скульптури автори заклали капсулу з листом до дітей Одеси, які народилися цього ж року. Автор — Михайло Рева. Це триметрова композиція у формі дерева, крона якого нагадує серце. Його прикрашають 210 відполірованих до блиску бронзових сердечок. На стовбурі на 65 мовах світу написано слово «любов». Пам’ятник вже має прикмету: якщо закохана пара візьметься за руки та доторкнеться до пам’ятника, то це принесе їм щастя і любов на довгі роки. 

Скульптура "Дерево кохання"

Скульптура “Дерево кохання”

Одеський час

Скульптурна композиція «Одеський час» Михайла Реви з’явилась через кілька років після того, як у 2007 році було знищено ураганом популярне дерево закоханих. Скульптура символізує дружбу, вічність і світ. По центру встановлено великий годинник, оточений скульптурами талановитих міських персонажів, музикантів і домашніх тварин. Фігури уособлюють одеситів різного віку, поколінь і національностей, що представляють всі періоди життя людини.

Годинник скульптури час від часу то відстає, то поспішає. Колесо (скульптура спочатку крутилась) був давно зламаний. Одна зі скульптур свого часу «зникла» й досі не «повернулась».

Композиція "Одеський час"

Композиція “Одеський час”

Скульптури «під старовину»

Три скульптури «під старовину» в античному стилі розташовані біля одного з відомих кафе у Міському саду. До речі, одна з них — це юнак з собакою. А «пам’ятників» собакам, нагадаємо, в Одесі дуже мало. Це вам не котики!.. 

Ще додамо, що скульптури (скоріше, артоб’єкти) Бендера та Вороб’янінова свого часу «збігли» з Міського саду. Де вони зараз? Читайте за посиланням.

Скульптури "під давнину" в Міськсаду Одеси

Скульптури “під давнину” в Міськсаду Одеси

Скульптури "під давнину" в Міськсаду Одеси

Скульптури “під давнину” в Міськсаду Одеси

Скульптури в нішах

Є у Міському саду дві старовинні скульптури, які ще треба пошукати. Це фігури в нішах, що розташовані на «заднику» будинку на Гаванній. Вони дивляться на Міський сад, тож ми і їх «порахували». До речі, придивіться, як прекрасно вони виглядають і якою прикрасою стали для старого саду!.. 

Скульптури "в нішах" в Міськсаду Одеси

Скульптури “в нішах” в Міськсаду Одеси

Скульптури "в нішах" в Міськсаду Одеси

Скульптури “в нішах” в Міськсаду Одеси

Скульптури «не зовсім» Міського саду

Що означає «не зовсім» Міського саду? Та тому, що чотири відомі скульптури — пам’ятники Леоніду Утьосову, Сергію Уточкіну; 12-й стілець та «Голос Одеси» розташовані вздовж Міського саду. Багато хто вважає, що їхня адреса — це вже не сад, а Дерибасівська. Та майже в усіх путівниках по місту вони вказані як скульптури Міського саду.

Пам'ятник Леоніду Утьосову

Пам’ятник Леоніду Утьосову

Пам'ятник 12 стільцю

Пам’ятник 12 стільцю

Пам'ятник Сергію Уточкіну

Пам’ятник Сергію Уточкіну

Скульптура "Голос Одеси"

Скульптура “Голос Одеси”

Тепер — в Літній театр

Тепер — в Літній театр. Якщо ви звикли до нашого Вороб’янінова, який тепер разом з Осею Бендером змінили місце проживання, то насолодитись іншим скульптурним Кісою ви зможете саме тут, у Літньому театрі Міського саду. Ось він — зі стіни вилізає. До речі, разом зі стільцем. 

А ще у Літньому є ще один цікавий артоб’єкт, навіть цілих шість — під склом. Це: гітара Страдіварі, скрипка Баха, труба Чайковського, баян Шопена чи Моцарта, гавайська гітара Мусоргського, яку він придбав на Староконці,  барабан Бетховена.

Як таке може бути? А ви підійдіть до цієї виставки, придивіться уважно до інструментів та вивчайте написи під кожним з них. І не забувайте — ви в Одесі. Тут вміють жартувати в усі часи. 

А ще — милуватись скульптурами старовинного Міського саду — давніми й сучасними, такими різними, інколи навіть несподіваними…

Фото Марії КОТОВОЇ

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