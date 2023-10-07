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Вночі рашисти атакували Одещину надзвуковими ракетами «Онікс»: подробиці

Вночі рашисти атакували Одещину надзвуковими ракетами «Онікс»: подробиці

У ніч на суботу, 7 жовтня 2023 року, російські терористи вкотре атакували Одеську область ракетами. На цей раз у хід пішли надзвукові протикорабельні ракети типу «Онікс». Під ударом опинилося місто Чорноморськ під Одесою.

За інформацією Оперативного командування “Південь”, “Онікси” ворог випустив із берегового ракетного комплексу “Бастіон” у тимчасово окупованому Криму.

Сталося попадання в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та зерносховищі припортової інфраструктури.

Вибухова хвиля та уламки ракет викликали пожежу у гаражному кооперативі, також було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Інформація про постраждалих військових не надходила.

Не виключено, що таким чином рашисти відзначили день народження диктатора путіну, якому сьогодні виповнився 71 рік.

Фото з місця події опубліковано на Facebook-сторінці ОК “Південь”:

Последсвия обстрела Черноморска ночью 7 октября 2023-2
Последствия обстрела Черноморска ночью 7 октября 2023-3

Последствия обстрела Черноморска ночью 7 октября 2023-4

Последствия обстрела Черноморска ночью 7 октября 2023-5

Последствия обстрела Черноморска ночью 7 октября 2023-6

А голова Одеської ОВ Олег Кіпер додав, що цілі терористів – цивільна та припортова інфраструктура.

За його даними, внаслідок нічного обстрілу постраждали четверо людей – вони отримали поранення від уламків скла. Всім постраждалим було надано необхідну медичну допомогу.

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