Реконструкцію Катерининської площі відкладено: подробиці

Оновлювати Катерининську площу в Одесі не до закінчення військових дій. Формальною ж причиною стала низька якість запропонованих проектів.

Якість проектів проектів виявилася низькою

Про це стало відомо з листаДепартаменту архітектури та містобудування Одеської міськради на запит муніципального депутата Петра Обухова.

У листі йдеться, що журі конкурсу з архітектурної реновації Катерининської площі дійшло висновку, що з шести представлених проектів лише два відповідають вимогам конкурсу. Однак якість цих проектів не задовольнила журі, і жоден із них не рекомендується для подальшого використання.

Через цю ситуацію вони вирішили не називати переможця і відкласти повторний конкурс на реновацію площі до завершення військових дій.

Спочатку конкурс був оголошений у лютому 2023 року, але потім його закрили, і мерія обрала чотирьох учасників без пояснення причин. Серед учасників були: ПП “Ретроград плюс”, архітектурно-мистецький інститут ОДАСА та дві італійські компанії Ardielli Fornasa Associati та Peluffo & Partners.

Про необхідність реновації Катерининської олії заговорили після демонтажу там пам’ятника Катерині Другій (Засновникам Одеси).

Керівництву Одеси більше сподобалися італійські проекти

Віце-мер Олександр Філатов пояснив, що такий формат обраний, щоб отримати результати якнайшвидше. Однак через труднощі, спричинені актами збройної агресії з боку Росії, терміни конкурсу були продовжені до лютого 2024 року.

Крім того, варто згадати, що в грудні 2022 року архітектори Кирило Вербич та Дмитро Сівак представили свій проект для площі після демонтажу пам’ятника Катерині. Їх план включав установку фонтану і створення пішохідної зони. Проте, за словами Петра Обухова, мер міста не сприйняв з великим ентузіазмом цей проект і натякнув, що італійські архітектори представлять якісніші проекти.

В той же час одесити не стали чекати результатів конкурсу і самотужки взялися створювати на площі меморіал загиблим захисникам.

Раніше «Одеське Життя» повідомляло про те, що в Одесі обирають проект реконструкції Театральної площі, серед варіантів є навіть з озером та підземним паркінгом.

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