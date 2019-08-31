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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появился вылезающий из стены Киса Воробьянинов со стулом

В Одессе появился вылезающий из стены Киса Воробьянинов со стулом

Это таки надо видеть: сразу три чисто одесских арт-объекта в чисто одесском духе появились в городе, да еще в одном месте.

Ранее “Одесская жизнь” писала, что в Летнем театре установили гитару Страдивари и скрипку Баха. Но это еще не все.

Итак, заходим в Летний театр, и видим, как выразился при мне один одессит, «таки нашего Кису». Он сделан уморительно и в совершенно новейшем стиле: Ипполит Матвеевич (кстати, сразу видно, что в исполнении Сергея Филиппова) вместе с очередным стулом изображен как бы частично: он словно выползает из стены, и творение создано так, что, кажется, вот-вот появится оттуда полностью. Мистика, помноженная на юмор, плюс прекрасное исполнение — и сердце таки радуется увиденному.

Поразительно, но многие воспринимают доски под новым арт-объектом как его часть. Спешу сообщить: доски всего лишь служат подпоркой, объект только-только установлен, Кису нужно хорошенько и крепко установить, чтобы… Нет, о вандалах сейчас даже заговаривать не станем.

Как сообщала «Одесская жизнь», автор необыкновенного Кисы со стулом — харьковский скульптор Катиб Мамедов, который подарил это творение Одессе ко дню ее рождения.

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Мария Котова
Мария Котова
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