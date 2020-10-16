«Слушай сюда»: в одесском Горсаду открыли звучащий памятник (фото)

Когда-то напротив памятника Утесову в одесском Городском саду стояла волшебная телефонная будка, в которой, подняв трубку, можно было послушать песни в исполнении Леонида Осиповича. Но будка была уничтожена. Теперь же пустующее место занял новый одесский памятник. Его торжественно открыли сегодня при огромном скоплении народа.

Памятник называется «Голос «Одессы», его скульптор — Виктор Тиблевич (автор котов-сфинксов на Военном спуске), а автор идеи установки и меценат — одесский бизнесмен Андрей Левченко.

Открытие памятника сопровождалось появлением оживших чисто одесских литературных героев, оркестром, песнями и самыми горячими аплодисментами.

Скульптор Виктор Тиблевич не скрывает радости: работа над необычным памятником продолжалась долго, и вот теперь — открытие, да еще в самом сердце Одессы.

Памятник – первая в Украине интерактивная скульптура – представляет собой бронзовый граммофон. Все четыре стороны его основания – это узнаваемые картинки одесских дворов: выглядывающие из окон одесситы, котик, сохранившиеся колодцы, лестницы, колонны…

Андрей Левченко раскрывает интерактивную фишку новой одесской достопримечательности. Суть проста: мы любим Одесу не только глазами, но и ушами. Памятник умеет разговаривать, петь, исполнять музыку выдающихся одесситов. А еще – издавать чисто одесские звуки: крики чаек, бой часов над мэрией, шум порта, воркование голубей, звон трамвая… На то он и «Голос Одессы». А чтобы услышать чей-то голос или звуки города, нужно поднести свой смартфон к QR-коду, установленному на основании памятника.

Кстати, как пояснил Андрей, кроме прослушивания песни (репризы, композиции), вы тут же попадаете на страницу веб-сайта, где есть и чисто одесская вкладка «Слушай сюда» со звуками города.

А первой песней, которую исполнил «Голос Одессы» на открытии, была, конечно же, знаменитая «У Черного моря» в исполнении Леонида Утесова.

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