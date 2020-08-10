Композиция «Одесское время» потерпела утрату: исчезла одна из ее фигур (фото)

Памятник молодой, он был установлен осенью 2015 года. Это многофигурная композиция Михаила Ревы, появившаяся в одесском Горсаду на месте с народным одесским названием «Подкова». Там стоял старый дуб, имелось что-то вроде скамеек. Излюбленное в свое время место одесских влюбленных.

Дуб был «убит» каким-то очередным ураганом, зато вместо него появился наш, как говорили тогда, «одесский Биг-Бен». Фигуры символизируют четыре периода жизни человека: скрипач — детство, парень и девушка — молодость, бородач — зрелость, пожилая пара — старость. Не забыты и наши верные спутники: кот и собака. А еще платформа исписана цитатами известных людей — Пушкина, Высоцкого, Жванецкого, Паустовского, Голубенко и других. Это своеобразные признания в любви к Одессе. Самая высокая часть композиции — конечно же, часы на двухметровой стойке. Сверху — маленькая фигурка воробья.

С тех и пошло… Композиция была вращающейся. И очень скоро перестала быть таковой, ее быстро сломали, а позже просто закрепили, и она давно не вращается.

Стекла на часах разбивали. Сами часы время от времени показывали такое «точное» время, что называлось это «часы показывают чертешо». Время от времени их чинят.

И вот — нате вам: одна из фигур — Бородач — исчезла со скульптурной композиции, как будто и не было ее там. Впрочем, след от нее на платформе остался — вероятно, «на память». На ту самую память, которую оставили нам вместо фигуры наши «товарищи вандалы», приложившие титанические усилия по «выкорчевыванию» тяжелой скульптуры из общей композиции.

И, кстати, с часами на «Одесском времени» тоже не все в порядке. С одной стороны они показывают одно время, с другой — другое. Вероятно, на выбор…

Фото украденной скульптуры смотрите в галерее:

Скульптура, которую украли Скульптура, которую украли photo_2020-08-10_21-06-26 photo_2020-08-10_21-06-34 photo_2020-08-10_21-06-42 Композиция без скульптуры Композиция без скульптуры Место, на котором стояла скульптура photo_2020-08-10_21-07-15 photo_2020-08-10_21-07-23

Фото: Мария Котова