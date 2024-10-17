Корупція вбиває військових: бойовий медик про жахливе харчування, китайські турнікети та виплати військовим (відео)

Російських полонених годують краще, ніж українських військових

У військових закладах лікування та реабілітації часто виникають серйозні проблеми з харчуванням. Це питання стає ще більш актуальним, коли військові, які пережили травми, стикаються з неприйнятними умовами. Під час розмови з Петром Коноплею, бойовим медиком, який нещодавно проходив відновлення після четвертого поранення, стало зрозуміло, що ситуація вимагає термінових змін.

«Я не розумію, чому за умови, що всім лікарням однаково виділяють кошти, в одних їдять якісь помиї, недоїдки, а в інших прямо смакують. У них є перше, друге, йогурти, компоти, хліб з сиром, ковбаскою та борщ», — говорить Петро, описуючи контраст якості харчування між різними медичними закладами.

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Петро розповідає, що після свого останнього поранення потрапив до психіатричної лікарні №2 в Олександрівці, де його вразила якість харчування.

«Коли я потрапив туди, я подумав, що це просто знущання з людей», — згадує він. Їжу, яку їм подавали, не можна було назвати лікувальною.

«Зранку годували перевареними макаронами з молоком. Там не було жодної харчової поживності».

Зрештою, ситуація стала настільки критичною, що Петро вирішив оголосити голодування.

«У моєму раціоні не було ні овочів, ні фруктів, ні нормального м’яса. Я втратив вагу і під час служби, і під час лікування», — пояснює він.

Після запису відео про жахливі умови, ситуація привернула увагу громадськості. Тоді домовились, що їжу постачатиме кейтеринг. Але, на жаль, це тривало недовго.

«13 вересня мене виписали, але вже 14 вересня кейтеринг перестав приїжджати», — говорить Петро.

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Він зауважує, що витрати на харчування, виділені НСЗУ, залишаються недостатніми.

«Тоді виділялося 168 гривень на лікування ПТСР в день, із яких 32 гривні йшло на харчування. Однак нас не годували навіть на ці гроші. Потім фінансування збільшилось втричі, але суттєвих змін не відбулося».

Відсутність контролю породжує корупцію

Відсутність належного фінансування та контролю також підриває надії на покращення.

«Я намагався запитувати, чому відмовилися від кейтерингу, і мені сказали, що вирішили годувати силами лікарні», — розповідає Петро.

Виявилося, що в інших лікарнях ситуація також залишається критичною.

«До мене звернулися люди з обласного наркологічного диспансеру в Харкові, де військових годують один раз на день. Там вже оголосили про службову перевірку», — повідомляє Петро.

Сім кіл ВЛК

Компенсаційні виплати для військових, які отримали поранення в Україні, значно різняться залежно від тяжкості травм. За легкі травми військові можуть отримати приблизно 50 тисяч гривень, тоді як за середні — від 100 до 200 тисяч, а за важкі травми суми можуть досягати одного мільйона гривень.

У випадках, коли військовому призначають інвалідність, виплати можуть бути ще вищими. Проте варто зауважити, що процес отримання цих виплат проходить через Військово-лікарську комісію (ВЛК) і спеціалізовану експертну комісію (СЕК), що часто призводить до затримок у виплатах​.

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Окрім затримок через комісії, на те, чи отримає військовий належну допомогу, впливає й обізнаність самого військового та підтримка його підрозділу.

«Дуже багато залежить від командування конкретного підрозділу, в якому перебуває кожен військовий», — пояснює він

Як зазначає Петро, є бригади, які активно допомагають своїм бійцям, супроводжуючи їх під час оформлення документів на виплати. Наприклад, патронатна служба «Азову» надає таку підтримку. Однак є випадки, коли військові не знають своїх прав і залишаються сам на сам зі своїми проблемами, і це призводить до того, що вони не отримують належної компенсації.

Петро особисто не отримав грошей за попередні травми.

«Я дізнався про виплати за поранення лише після другого випадку. Третє було легким, я швидко повернувся на службу. А зараз виникли бюрократичні помилки, з якими я маю розібратися у першу чергу», — говорить він.

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Однак існує новий закон, спрямований на поліпшення соціального забезпечення військових, але його реалізація ще не завершена. Проблеми, пов’язані з бюрократією, недостатнім фінансуванням та недбалістю в лікарнях, залишаються актуальними.

Турнікети продовжують вбивати. До чого тут корупція?

Проблема якості медичних засобів, зокрема турнікетів, залишається актуальною для українських військових. За словами військового медика Петра Коноплі, китайські турнікети, які часто надають бійцям, не відповідають стандартам і можуть не впоратися зі своїм завданням у критичних ситуаціях. Він зазначає, що навіть у елітних підрозділів, таких як морська піхота, в дорогих, професійних аптечках траплялися турнікети поганої якості.

«Ми тільки на полі бою зрозуміли, що у нас в аптечках — китайські турнікети», — каже Конопля.

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Він розповідає, що після виявлення проблеми було подано заяви до ДБР, в результаті чого почалося розслідування, і навіть було звільнено начальника медичних сил. Проте, попри проведений аудит, якісні турнікети все ще не були видані всім підрозділам, і багато військових досі користуються ненадійними засобами.

«Корупція, безперечно, є однією з причин цього явища», — впевнений Петро.

Вирішення питання вимагає комплексного підходу, адже навіть у рятувальників, у працівників поліції та медичних служб досі зустрічаються неякісні турнікети, що ставить під загрозу життя людей під час надзвичайних ситуацій.

Повне інтерв’ю з бойовим медиком Петром Коноплею дивіться на нашій сторінці в Youtube.

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