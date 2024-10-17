Коррупция убивает военных: боевой медик об ужасном питании, китайских турникетах и выплатах военным (видео)

Российских пленных кормят лучше, чем украинских военных

В военных учреждениях лечения и реабилитации часто возникают серьезные проблемы с питанием. Этот вопрос становится еще более актуальным, когда военные, пережившие травмы, сталкиваются с неприемлемыми условиями. Во время разговора с Петром Коноплей, боевым медиком, который недавно проходил восстановление после четвертого ранения, стало понятно, что ситуация требует срочных изменений.

«Я не понимаю, почему при условии, что всем больницам одинаково выделяют средства, в одних едят какие-то помои, объедки, а в других прямо смакуют. У них есть первое, второе, йогурты, компоты, хлеб с сыром, колбаской и борщ», — говорит Петр, описывая контраст качества питания между различными медицинскими учреждениями.

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Петр рассказывает, что после своего последнего ранения попал в психиатрическую больницу №2 в Александровке, где его поразило качество питания.

«Когда я попал туда, я подумал, что это просто издевательство над людьми», — вспоминает он. Еду, которую им подавали, нельзя было назвать лечебной.

«Утром кормили переваренными макаронами с молоком. Там не было никакой пищевой питательности».

В конце концов, ситуация стала настолько критической, что Петр решил объявить голодовку.

«В моем рационе не было ни овощей, ни фруктов, ни нормального мяса. Я потерял вес и во время службы, и во время лечения», — объясняет он.

После записи видео об ужасных условиях, ситуация привлекла внимание общественности. Тогда договорились, что еду будет поставлять кейтеринг. Но, к сожалению, это продолжалось недолго.

«13 сентября меня выписали, но уже 14 сентября кейтеринг перестал приезжать», — говорит Петр.

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Он отмечает, что расходы на питание, выделенные НСЗУ, остаются недостаточными.

«Тогда выделялось 168 гривен на лечение ПТСР в день, из которых 32 гривны шло на питание. Однако нас не кормили даже на эти деньги. Потом финансирование увеличилось втрое, но существенных изменений не произошло».

Отсутствие контроля порождает коррупцию

Отсутствие надлежащего финансирования и контроля также подрывает надежды на улучшение.

«Я пытался спрашивать, почему отказались от кейтеринга, и мне сказали, что решили кормить силами больницы», — рассказывает Петр.

Оказалось, что в других больницах ситуация также остается критической.

«Ко мне обратились люди из областного наркологического диспансера в Харькове, где военных кормят один раз в день. Там уже объявили о служебной проверке», — сообщает Петр.

Семь кругов ВВК

Компенсационные выплаты для военных, получивших ранения в Украине, значительно различаются в зависимости от тяжести травм. За легкие травмы военные могут получить примерно 50 тысяч гривен, тогда как за средние — от 100 до 200 тысяч, а за тяжелые травмы суммы могут достигать одного миллиона гривен.

В случаях, когда военному назначают инвалидность, выплаты могут быть еще выше. Однако стоит заметить, что процесс получения этих выплат проходит через Военно-врачебную комиссию (ВВК) и специализированную экспертную комиссию (СЭК), что часто приводит к задержкам в выплатах.

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Кроме задержек из-за комиссий, на то, получит ли военный надлежащую помощь, влияет и осведомленность самого военного и поддержка его подразделения.

«Очень многое зависит от командования конкретного подразделения, в котором находится каждый военный», — объясняет он

Как отмечает Петр, есть бригады, которые активно помогают своим бойцам, сопровождая их при оформлении документов на выплаты. Например, патронатная служба «Азова» оказывает такую поддержку. Однако есть случаи, когда военные не знают своих прав и остаются один на один со своими проблемами, и это приводит к тому, что они не получают надлежащей компенсации.

Петр лично не получил денег за предыдущие травмы.

«Я узнал о выплатах за ранения только после второго случая. Третье было легким, я быстро вернулся на службу. А сейчас возникли бюрократические ошибки, с которыми я должен разобраться в первую очередь», — говорит он.

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Однако существует новый закон, направленный на улучшение социального обеспечения военных, но его реализация еще не завершена. Проблемы, связанные с бюрократией, недостаточным финансированием и халатностью в больницах, остаются актуальными.

Турникеты продолжают убивать. При чем тут коррупция?

Проблема качества медицинских средств, в частности турникетов, остается актуальной для украинских военных. По словам военного медика Петра Конопли, китайские турникеты, которые часто предоставляют бойцам, не соответствуют стандартам и могут не справиться со своей задачей в критических ситуациях. Он отмечает, что даже у элитных подразделений, таких как морская пехота, в дорогих, профессиональных аптечках попадались турникеты плохого качества.

«Мы только на поле боя поняли, что у нас в аптечках — китайские турникеты», — говорит Конопля.

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Он рассказывает, что после обнаружения проблемы были поданы заявления в ГБР, в результате чего началось расследование, и даже был уволен начальник медицинских сил. Однако, несмотря на проведенный аудит, качественные турникеты все еще не были выданы всем подразделениям, и многие военные до сих пор пользуются ненадежными средствами.

«Коррупция, бесспорно, является одной из причин этого явления», — уверен Петр.

Решение вопроса требует комплексного подхода, ведь даже у спасателей, у работников полиции и медицинских служб до сих пор встречаются некачественные турникеты, что ставит под угрозу жизни людей во время чрезвычайных ситуаций.

Полное интервью с боевым медиком Петром Коноплей смотрите на нашей странице в Youtube.

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