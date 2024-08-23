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Перемога у битві за їжу: після скандалу з військовим з’явилися фото шикарного обіду

Перемога у битві за їжу: після скандалу з військовим з’явилися фото шикарного обіду

Після публічного скандалу з харчуванням військовослужбовців на реабілітації у психіатричній лікарні №2 в Одесі, з’явилися перші позитивні новини. Один із нардепів виклав у своїй соцмережі фото оновленого меню.

Нагадаємо, 21 серпня військовий медик Петро Конопля оголосив голодування через нестерпні умови у психіатричній лікарні. Після цього Комісія департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА заявила про перевірку інформації, та з’ясування причин обставин..

Сьогодні, 23 серпня, народний депутат Дмитро Гурін опублікував пост у своєму акаунті в соцмережі Х, де показав фото оновленого меню з підписом: «обід у другій психіатричній лікарні Одеси сьогодні».

— Наразі вжито заходів, проти очільника психлікарні №2, відкрито кримінальне провадження, а психлікарню №2 приєднано до одеської психлікарні №1 з нормальним керівництвом та харчуванням, — зазначив Гурін розповів.

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