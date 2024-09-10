Не виплатили бойові або порушили права військових: що робити

Якщо військовослужбовцю не виплатили грошове забезпечення в повному обсязі у разі лікування від поранення, несвоєчасно виплатили одноразову грошову допомогу за загиблого, або порушили інші права військовослужбовців, можна звернутися до офісу омбудсмана з прав людини.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина. Це стосується прав:
- військовослужбовців;
- поліцейських;
- ветеранів війни;
- осіб, позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України;
- зниклих безвісти;
- також членів родин названих категорій громадян.
Тому, якщо у вас виникли питання або проблеми зверніться по допомогу до офісу омбудсмана з прав людини:
Одеська область (представництво)
- м. Одеса, вулиця Канатна, 83, кабінет 103, 107;
- телефон: (048) 722-05-22.
Київська область (головний офіс)
- м. Київ, вулиця Інститутська, 21/8;
- телефони: 0 (800) 501-720 (гаряча лінія) або (044) 299-74-08.