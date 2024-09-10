Не виплатили бойові або порушили права військових: що робити

27 місяців російського полону: через які жахи пройшов захисник Маріуполя Сергію Лебедєву 53 роки, він сержант 501-го окремого батальйону морської піхоти та захисник Маріуполя. 4 квітня 2022 року він разом із 277 українськими воїнами потрапив у російський полон. У полоні Сергій провів 27 місяців, а 25 червня 2024 року захисник нарешті повернувся додому. Про те, що Сергію довелося пережити у неволі, і як він почувається зараз, «Одеському життю» розповіла його донька Альона. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В пам’ять про Артура Граму — захисника України За два з половиною роки великої війни Тарутинський аграрний ліцей втратив вісім своїх випускників – військовослужбовців, які боронили Україну від ворога. Це Микола Курдогло, Олександр Меркур’єв, Василь Стратулат, Петро Самолюк, Олександр Корчмарюк, Денис Котєл, Віталій Дімчогло, Артур Грама. Останній не тільки закінчив кухарське відділення аграрного ліцею, але й згодом працював майстром виробничого навчання кухарів. Нещодавно на стіні Тарутинського ліцею відкрили меморіальну дошку на честь Артура Васильовича Грами, який загинув минулого року. Щоб пам’ятали подвиг героя ті, хто його знав, і знали всі, хто прийде сюди навчатись. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як юридично правильно скласти заповіт Той, хто бажає скласти заповіт, повинен знати, якими нормами чинного законодавства можна керуватися, щоб документ був юридично правильним і в подальшому з ним не виникало проблем. Як це зробити, «Одеському Життю» розповіла юрист Вікторія Гусакова. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ