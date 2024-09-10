Новини Одеси та Одеської області

Не виплатили бойові або порушили права військових: що робити

Не виплатили бойові або порушили права військових: що робити

Якщо військовослужбовцю не виплатили грошове забезпечення в повному обсязі у разі лікування від поранення, несвоєчасно виплатили одноразову грошову допомогу за загиблого, або порушили інші права військовослужбовців, можна звернутися до офісу омбудсмана з прав людини.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина. Це стосується прав:

  • військовослужбовців;
  • поліцейських;
  • ветеранів війни;
  • осіб, позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України;
  • зниклих безвісти;
  • також членів родин названих категорій громадян.

Тому, якщо у вас виникли питання або проблеми зверніться по допомогу до офісу омбудсмана з прав людини:

Одеська область (представництво)

  • м. Одеса, вулиця Канатна, 83, кабінет 103, 107;
  • телефон: (048) 722-05-22.

Київська область (головний офіс)

  • м. Київ, вулиця Інститутська, 21/8;
  • телефони: 0 (800) 501-720 (гаряча лінія) або (044) 299-74-08.

Електрона пошта (для заяв)

[email protected]

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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