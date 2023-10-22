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Які пільги належаться ветеранам військової служби?

Які пільги належаться ветеранам військової служби?

Раніше «Одеське життя» розповідало, хто може набути статусу ветерана військової служби і як це зробити. Продовжуємо тему. І сьогодні ми дізнаємось, які пільги надаються ветеранам військової служби.

Ветеранам військової служби надаються такі пільги:

  • безкоштовне лікування у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони;
  • першочергове безкоштовне придбання ліків за рецептами лікарів;
  • переважне право забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях з пільговою оплатою вартості путівок ветеранів та членів їхніх сімей;
  • 50-відсоткова знижка плати за користування житлом і плати за комунальні послуги;
  • першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують покращення житлових умов;
  • безкоштовний проїзд у межах України один раз на рік залізничним або автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку;
  • безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості.

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Фото ТСН

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