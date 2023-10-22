Які пільги належаться ветеранам військової служби?

Як набути статусу ветерана військової служби? Представник Печерського районного у Києві територіального центру комплектування (військкомату) сержант Ярослав Бондаренко розповів, хто може набути статусу ветерана військової служби і що цей статус передбачає. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Хто захистить права військовослужбовців? Після повномасштабного вторгнення в Україну країни-агресорки росії наша держава зіткнулася з низкою викликів, у тому числі з такою проблемою, як захист прав військовослужбовців. Адже законодавство, яке регулює права військових, було прийнято у 1992-1993 роках, і деякі його аспекти на сьогоднішній день вже морально застаріли та потребують корекції та оновлення. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ