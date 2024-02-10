Безоплатна медицина в Одесі: що можна отримати безкоштовно від лікарів, а що – ні

Безоплатна медицина в Україні: з чого все почалося?

Реформувати медичну систему Україна почала ще з 2016 року, а у 2018-му набув чинності закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Громадянам надали можливість укладати декларацію із сімейними лікарями та право користатися певними медичними послугами безкоштовно. Медреформа проходила у декілька етапів й тепер, на папері, українці можуть без грошей лікуватися як амбулаторно, так і в стаціонарах.

Отримати медпослуги безкоштовно: «оголосіть весь перелік, будь ласка!»

За даними Національної служби здоров’я України (НСЗУ), сьогодні українці мають право на безкоштовну екстрену (виклик швидкої) та первинну (приймання «сімейника») допомогу, вторинну допомогу (приймання вузьких спеціалістів), амбулаторні послуги, лікування у стаціонарі, реабілітацію, послуги пологових будинків і паліативних центрів та відшкодування вартості деяких лікарських засобів (програма «Доступні ліки»). Безкоштовні послуги зібрані у конкретні пакети медичних гарантій (ПМГ), всього їх сьогодні 44. Тут є практично все: від здачі простих аналізів крові до лікування інсульту та навіть трансплантації органів. Тобто, за законом, майже будь-яка медична послуга може стати безкоштовною, якщо на неї буде направлення від сімейного лікаря, з яким у пацієнта має бути укладена декларація.

«Обмежень немає. Якщо лікар бачить потребу в аналізах чи лікуванні, він виписує направлення», – каже сімейних лікар Марта Більчак.

З кожним роком, навіть попри війну, перелік безоплатних послуг тільки збільшується. Наприклад, у 2020 році пакетів медичних гарантій було тільки 27, тобто на 62% менше, ніж зараз.

«У 2024 році є ряд нових послуг, які ми гарантуватимемо: це послуг з трансплантації, як органів, так і стовбурових клітин. А також послуги штучного запліднення», – розповідає голова НСЗУ Наталія Гусак.

За словами сімейного лікаря Марти Більчак, коло безкоштовної допомоги зазвичай тільки зростає. І це залежить від того, скільки медзакладів укладуть договори із НСЗУ.

Лікування безкоштовне, але не всюди

Проблема ж полягає в тому, що наявність конкретних безоплатних послуг залежить від того, на який з 44 пакетів певний медзаклад у певному місті підпише договір із НСЗУ. На практиці, на деякі пакети договори просто не підписують. Наприклад, ваша поліклініка може укласти договір із НСЗУ на проведення гастроскопії, а от договір на МРТ – ні.

«В Одесі можна безкоштовно зробити УЗД чи доплерографію, а от МРТ, наскільки мені відомо, зробити за направленням неможливо, тому що із цим по договору просто ніхто не працює», – пояснює Марта Більчак.

Така сама ситуація, наприклад, і з трансплантацією органів. За даними сайту НСЗУ, цей медичний пакет діє тільки в 11 медзакладах по всій Україні.

Є й ще декілька направлень, за якими отримати безоплатну медичну допомогу – вкрай складно. Це й у тому числі послуги стоматолога.

«В Україні так склалося, що стоматологів у державних закладах насправді дуже мало. Тому, в принципі, це не працює», – пояснює сімейний лікар.

За даними НСЗУ, із 3 389 закладів по всій країні безоплатну стоматологічну допомогу надають лише 228.

Вихід є – рухайтеся

Якщо у вашому місті немає медустанови, яка надає конкретну послугу безоплатно, а в іншому місті – є, ви спокійно можете поїхати в будь-який куточок України зі своїм направленням та отримати гарантоване державою лікування.

«Немає жодних географічних обмежень. Направлення лікар видає не в конкретний заклад, не до конкретного лікаря, а на конкретну послугу. І пацієнт може самостійно обирати, куди звертатися. Тому варіантів багато», – запевняє Марта Більчак.

Такі що повністю безоплатно в Одесі?!

Але й в Одесі є безліч медичних послуг, які ви дійсно можете отримати безкоштовно. І в першу чергу – це первинна допомога, тобто приймання сімейного лікаря та стандартний пакет аналізів.

Безкоштовне приймання у сімейного лікаря включає:

вимірювання артеріального тиску;

вимірювання пульсу;

об’єктивний огляд;

вимірювання зросту, ваги та об’єму талії;

проведення ЕКГ (електрокардіограми).

На які безкоштовні аналізи сімейний лікар дає направлення в першу чергу?

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

аналізи на рівень глюкози;

аналізи на рівень холестерину;

швидкі тести на ВІЛ, гепатити B і С та сифіліс.

«Далі це можуть бути й інші обстеження, наприклад, рентгенографія, будь-що», – пояснює Марта Більчак.

За даними НСЗУ, при наявності направлення пацієнт також має право на такі аналізи:

швидкий тест на вагітність;

швидкий тест на ковід;

цитологія;

гістологія;

молекулярно-генетичні дослідження;

розгорнутий аналіз крові;

біохімічний аналіз крові;

гормональні дослідження;

аналіз на тропоніни (на ризик інфаркту міокарда);

копрологічні дослідження (у тому числі на гельмінти);

аналізи на туберкульоз;

аналізи на ІПСШ (інфекції, що передаються статевим шляхом).

Приймання вузьких спеціалістів, вакцинація, ведення вагітності, похід до травмпункту, складні операції, лікування онкології та навіть трансплантація органів також можуть бути безкоштовними. Головне – знайти медичний заклад, який співпрацює із НСЗУ за конкретним ПМГ.

Невже й гінеколог – безкоштовний?

В останньому опитуванні про пошук лікарів в Одесі деякі одесити скаржилися на те, що пройти безоплатний огляд у гінеколога в Одесі – неможливо. Проте Марта Більчак запевняє – це не так.

«Абсолютно спокійно можна звертатися до гінекологів, які працюють в жіночих консультаціях. Я, наприклад, повністю всю свою вагітність вела безкоштовно. Єдине, що жіночі консультації більш працюють за географічним принципом», – зазначає сімейний лікар.

Приватні клініки теж працюють із НСЗУ?

Добра новина полягає в тому, що за направленням безкоштовно здати аналізи можна навіть у приватних компаніях. Так в Одесі за ПМГ цього року почала працювати лабораторія «Сінево».

З НСЗУ також працює багато приватних клінік. Наприклад, укласти декларацію із «сімейником» можна у медичному домі Odrex. Проте боятися, що вам нав’яжуть додаткові платні послуги – не варто, отже, головне – направлення від лікаря, яке надають безкоштовно, а до кого йти з цим направленням – вже обирає пацієнт.

«Абсолютно немає значення, де знаходиться ваш сімейний лікар, – чи то державний заклад, чи то приватний, – оскільки договір із НСЗУ може укласти будь-яка медична установа. Просто плюс приватних закладів у тому, що пацієнт тут робить все з набагато більшим комфортом, без черг, з посмішкою лікаря», – каже Марта Більчак.

Хочеш лікуватися без грошей – чекай

Але є ще одна проблема державних гарантій: на деякі послуги й обстеження доводиться чекати. Наприклад, термін очікування на КТ може сягати місяця. Чим менше закладів в місті працюють за конкретним ПМГ, тим довше буде черга на отримання послуги, що входить у цей пакет. Але є й гарна новина – інколи безкоштовно можна отримати навіть неочікувані послуги. Наприклад, у медичному домі Odrex за направленням лікаря безоплатно роблять лікувальний масаж. Але черга на нього не маленька, попереджають у клініці.

Як шукати безкоштовну медичну допомогу?

Дізнатися адреси закладів, що надають безоплатну меддопомогу, можна за допомогою:

сімейного лікаря;

оператора гарячої лінії НСЗУ за номером 16-77 (на короткий номер можна дзвонити з мобільного);

сайту НСЗУ (обрати аналітичну панель (дашборд) «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», у фільтрі «Населений пункт» обрати Одесу або інше місто).

Але поради «сімейника» працюють краще, бо оператори кол-центру НСЗУ відповідають тільки по буднях (пн-чт – 9:00-18:00, пт – 9:00-16:45), а сайт служби здоров’я доволі незручний. Наприклад, аби знайти адреси закладів, що роблять УЗД, треба ввести у пошук не слово УЗД, а назву загального пакета – «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». Про ці особливості пошуку треба знати заздалегідь. До того ж деякі дані на онлайн мапі НСЗУ відображаються некоректно чи неповністю. Наприклад, мапа показує, що за пакетом «Мамографія» в Одесі працює лише три заклади (на вул. Ак. Заболотного, 26, на вул. В. Арнаутській, 100 та на вул. Суднобудівній, 1), але там не врахована як мінімум ще одна медустанова. Безкоштовно зробити мамографію та УЗД молочних залоз в Одесі також можна у Центрі здоров’я сім’ї КДЦ №6 за адресою вул. Зоопаркова, 8.

А якщо лікарі вимагають гроші?

За законом, а ні в поліклініці, а ні в лікарні, якщо вони працюють із НСЗУ, у вас не повинні просити гроші за медпослуги за направленням лікаря. Якщо вам раптом відмовили у безоплатній допомозі, НСЗУ радить написати скаргу на їхньому сайті у розділі «Громадянам».

«Потрібно зазначити власне ПІБ, дату народження та дату події, яка сталася. Правильно вкажіть назву лікарні, напишіть посаду та ПІБ особи, яка відмовилася надати вам допомогу, вимагала оплату за медичні послуги, ліки, чи інші матеріали. Детально опишіть ситуацію, в наданні якої саме послуги вам відмовили? За можливістю зазначте суму коштів, яку вам довелося витратити, або яку з вас вимагали. Вкажіть свої контакти. Ми опрацюємо звернення та надамо офіційну відповідь», – кажуть на гарячий лінії НСЗУ.

Перед тим, як звертатися до НСЗУ, спробуйте розв’язати питання на місцевому рівні.

«Якщо у безкоштовному обслуговуванні відмовляє лікар – напишіть скаргу до головного лікаря чи медичного директора закладу. Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні – напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті або регіоні», – дає поради НСЗУ.

Якщо немає декларації з сімейним лікарем, я помру?

І гаряча лінія НСЗУ, і сімейний лікар Марта Більчак запевняють, що отримати безкоштовні послуги інколи можна навіть без декларації із «сімейником», але тільки у тому випадку, коли сталася ургентна ситуація.

«Якщо у пацієнта немає декларації, але є критична ситуація, йому завжди в будь-якому місці нададуть допомогу незалежно від наявності декларації», – зазначає Марта Більчак.

«Невідкладна медична допомога за доставленням бригадою екстреної допомоги або за самозверненням пацієнта надається безоплатно, без направлення і без наявної декларації», – кажуть на гарячій лінії НСЗУ.

Але планові обстеження без декларації зробити неможливо. Тому краще все ж таки знайти свого сімейного лікаря та спитати в нього, яке лікування ви все ж таки можете отримати безкоштовно від держави, бо медреформа в Україні такі працює, «гроші йдуть за пацієнтом», але для цього потрібно прикласти чимало зусиль.