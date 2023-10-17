В Одесі відкрили нове відділення для реабілітації військових: у чому його особливість

Про це повідомили у прес-службі Одеської міської ради.

У відділенні є операційний блок, палати, зали та кабінети медичної реабілітації, оснащені сучасним медичним та реабілітаційним обладнанням. До роботи залучається ціла команда, яка забезпечує комплексну фізичну та психологічну реабілітацію.

За необхідності допомогу пацієнтам надають фахівці з реконструктивної хірургії та лікарі фізичної реабілітації, які безпосередньо займаються відновленням функцій організму. Також проводиться психологічна реабілітація та використовуються технології біомедичної інженерії.

Варто також зазначити, що ДКЛ №10 плідно співпрацює з кафедрою фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання Одеського національного медуніверситету.

«Фахівці кафедри надають організаційно-методичне супроводження, а лікарня є клінічною базою для підготовки в сучасних умовах майбутніх спеціалістів з реабілітації. Водночас ми впроваджуємо у медичну практику сучасні техніки лікування та реабілітації, а також спільно розробляємо нові методи», — наголосив заввідділенням реабілітації та реконструктивної хірургії ДКЛ №10 Василь Рибак.

За участю громадських та спортивних об’єднань, які займаються людьми з інвалідністю, до реабілітаційної програми активно інтегрується адаптивний спорт, зокрема баскетбол та настільний теніс на візках.

Де на Одещині можна пройти реабілітацію безкоштовно

Наразі на Одещині військові та цивільні можуть безкоштовно пройти стаціонарну реабілітацію у чотирьох медустановах, три з них перебувають в Одесі:

КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня»

КУ «Міська клінічна лікарня №1»

КНП «Пологовий будинок №5»

КП «Балтська багатопрофільна лікарня» (Балта)

До кінця 2023 року така допомога стане доступною і в інших лікарнях відповідного рівня, повідомили в Одеській обладміністрації.

Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом реабілітації має тривати щонайменше 14 днів із тривалістю процедур від трьох годин на день. За двома напрямками і більше – понад 21 день. Амбулаторна реабілітація передбачає понад 14 днів інтенсивних занять, які мають тривати більше години на добу.

Кожен пацієнт, залежно від тяжкості травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів протягом року.

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