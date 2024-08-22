В Одесі військовий медик оголосив голодування через нестерпні умови у психіатричній лікарні

«Фруктів, овочів, свіжого м’яса не буває взагалі»

У своєму зверненні у соцмережах Петро розповідає про жахливі умови проживання, плісняву біля ліжка та неякісну їжу. Він скаржиться на те, що військові не отримують овочів та фруктів, усі крупи переварені та схожі на клей, а м’ясна консервація зі шкірками та хрящами.

«В нас три прийоми їжі. Кожного дня майже одне і те саме. Зранку каша, в обід суп і каша, ввечері каша. Все. Фруктів, овочів, свіжого м’яса не буває взагалі. Позавчора у столовій на розносі з’явилось приблизно 5 яблук, які були порізані на дольки. Коли я запитав у медперсоналу, що це за яблука, мені сказали, що це хтось із медиків приніс з дому, пригостити людей. Бабусі хапали ті яблука і просили ще добавки, бо такого в раціоні не буває».

Пацієнти, які тривалий час перебувають у лікарні, розповіли Петру, що у 2015 році умови були ще гірші. Жалівся на гарячу лінію і персонал, чим ледь не поплатився роботою. Відверто про погану їжу кажуть і лікарі, які не їдять в столовій.

Пацієнти бояться, що їх виженуть з лікарні

«Лікарі жаліються, військові жаліються, цивільні жаліються. Але там дуже багато бабусь, дідусів, які бояться. Ми зайшли до них в кімнату і почали питати, чи подобається їм їжа, то вони так злякалися, казали, що подобається. Я потім вже розмовляв з медперсоналом, кажуть, що вони бояться, що їх виженуть, якщо не похвалять, адже у багатьох пацієнтів навіть дому немає».

Петро Конопля скаржився на умови в психлікарні ще тиждень тому. Тоді його попросили видалити пост в Телеграмі та пообіцяли, що їжа поліпшиться. Але нічого не змінилося. Говорили, що перевірка затримується, а медика планують перевести в інший заклад з кращими умовами.

«Тоді я записав ще одне відео, що оголосив голодування. Що я звідси не піду, бо вони хочуть здихатися мене, щоб далі всіх погано годувати. От вони і надіслали якихось перевіряючих».

Менш ніж за добу відео звернення подивилися понад 200 тисяч людей. Про підтримку військового оголосили відомі українці, блогери та журналісти. Керівництво лікарні перелякалося і почало виправдовуватися.

Чиновника накормили лікарняною кашею

«Виправдовували це тим, що загалом є щоденний бюджет, який виділяють на кожного військового – це 180 гривень на їжу для однієї людини. Але їм таких грошей, не виділяють. І тому військових годують за цивільними розцінками – 30 гривень на людину. Але там їжі не на 30 гривень. На ці гроші можна купити кілограм найдешевших макаронів і зварити їх на десятьох. Почали розповідати, що у них проблеми, що вони нове керівництво, яке тільки взяло цю психлікарню під свій супровід. Ну, ми прийшли до того, що якщо вони не винні, то й карати їх нема за що. Якщо їм не вистачає фінансування, це відео знайде його».

Через розголос у соцмережах у лікарню одразу завітали представники військової адміністрації. Петру Коноплі вдалося навіть нагодувати одного з чиновників.

«Він сказав – ой, гірко, і якесь воно таке прямо неприємне. Консистенція, каже, така неприємна, розмазало по роту. Їв макарони, але сказав правду».

Вже ввечері у пацієнтів окрім розварених макаронів з’явилися сарделька та овочі. Аби остаточно розібратися в ситуації в лікарні чекають на візит голови Одеської військової адміністрації.