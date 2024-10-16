В Одесі психологи допоможуть тим, хто пережив звірства війни

Пережити звірства

Родина Зіньзюків (на верхньому фото) переїхала до Одеси після місяця життя в окупації Херсона. Любов Зіньзюк разом із чоловіком та старшим сином стали свідками розстрілу автівок у черзі на блокпосту.

«Ми виїжджали з Червоним Хрестом через російські блокпости. Перед нами розстріляли автобус, але нам пощастило проїхати. Тепер старший син одразу бігає до сховища під час тривоги та постійно кричить бах-бах», – ділиться Любов Зіньзюк.

Минуло понад два роки життя в Одесі, але дитячі травми дають про себе знати й нині. Це одна з багатьох сімей, що вкрай потребують психологічної підтримки, за якою і прийшли до Центру ментального здоров’я.

Адаптація та відновлення

Фонд тривалий час допомагає безкоштовними медикаментами та медичними послугами. Та через велику потребу у психологічній підтримці голова фонду ініціював відкриття безпечного простору, де зібрали команду професійних психологів та психотерапевтів, які надають комплексну допомогу всім, хто сюди звертається. У центрі організовують тренінги, майстер-класи, терапевтичні зустрічі та є можливість отримати навіть самостійні сесії з фахівцями. Усі вони мають великий досвід роботи зі стресами, тривогами, депресивними станами та ПТСР.

«Більше половини людей, які до нас звертаються, – це внутрішньо переміщені особи. Їм дуже потрібна допомога, адже вони опинилися в новому місці, пережили тяжкі наслідки війни та найбільше потребують фінансової, медичної та ментальної допомоги», – каже Засновник фонду «Ваше місто» Ігор Федін.

Зберегти нерви батьків

Зазвичай переселенцям немає з ким залишити дітей, тож вони супроводжують батьків скрізь, від подачі документів до проведення медогляду. Та щоб полегшити батьківство в нових умовах, у центрі запрацював педагог-вихователь, який безкоштовно займе вашу дитину, щоб ви тим часом владнали питання з документами, отримали гуманітарну допомогу та відвідали психологічну сесію. Тому віднині в центрі можна залишити дитину від 4 років з 9 до 12 години.

Комплексна допомога

Центр ментального здоров’я працює у комплексі з іншими ініціативами благодійного фонду «Ваше місто». Тож крім психологічної допомоги, на місці можна отримати безкоштовні медикаменти та медичні послуги, як-от: здача аналізів, проведення УЗД-діагностики, консультація терапевта. Сам проект фінансується німецькою благодійною організацією Action Medeor.

«Важливо допомагати українському народові, тому що саме ви захищаєте всіх нас у Європі. Я захоплююся вашою силою та єдністю. І круто, що є такі потужні команди. Ця допомога потрібна людям, які постраждали від війни, мусили тікати зі своїх домівок і страждають від російських бомбардувань», – каже регіональний представник німецької благодійної організації Макс Освальд.

Центр ментального здоров’я БФ «Ваше місто» розташований за адресою: проспект Шевченка, 6/5. Дізнатися деталі можна за номером телефону +38 066 535 76 40. Всі послуги надаються безкоштовно.