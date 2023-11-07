Нові правила ввезення гуманітарки: боротьба із шахраями чи хрест на волонтерстві?

Навіщо міняти правила гри?

Кабмін прийняв постанову N953 для того, щоб зробити роботу волонтерів прозорішою, а розподіл гуманітарки – чеснішим. Тепер благодійні організації та їхні підопічні повинні будуть реєструватися в Єдиному реєстрі та подаватимуть електронні звіти про ввезення та розподіл допомоги. Таку звітність скасували після 24 лютого, але тепер знову вводять через скандали навколо волонтерів. Так, з початку 2023 року митники зафіксували 653 випадки зникнення гуманітарки для військових. Нові правила ввезення мають звести такі ситуації нанівець.

Що зміниться для волонтерів?

Волонтерам доведеться оформлювати більше документів та передавати їх в електронному вигляді. Організації повинні будуть реєструватися в Єдиній системі обліку та подавати онлайн декларації. Документи автоматично надходитимуть на митницю, а кожній декларації надаватиметься унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж.

Бюрократія – проблема чи ні?

Голова БФ «Одеса та одесити» Андрій Жданов зазначає: великі фонди працювали зі звітами й до війни, тож нові правила для них не стали шоком. Зовсім інша ситуація у тих, хто почав волонтерити після 24 лютого, за спрощеною схемою та звик працювати без документів.

«До війни система отримання вантажів з-за кордону була дуже трудомісткою. Ми віддавали Мінсоцполітики заявки від отримувачів допомоги. Гуманітарка чекала на митниці близько місяця, доки Міністерство перевіряло документи та вирішувало, чи можна надати вантажу статусу гуманітарного. Ми й зараз маємо акти під кожну передачу вантажу. А ті, хто став нещодавно волонтером, просто не розуміє, як працювати з документами», – каже Андрій Жданов.

Волонтер Олена Коломієць почала волонтерити якраз після 24 лютого: вона не оформлена як юрособа та особисто возить гуманітарку на передову. Жінка побоюється, що зайва документація може лише зашкодити.

«Я доставляю допомогу з рук до рук. Так я знаю, що вона точно потрапила до хлопців. Якщо я працюватиму з документами та актами, виходить, мені доведеться віддавати допомогу не хлопцям, а командуванню? А я начальникам не довіряю. Мій зять на початку війни надсилав мені тушкованку з опаришами, яку їм давали», – розповідає Олена.

«Дрібні» волонтери можуть зникнути

Голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова зазначає: у новій системі зареєструватись зможуть лише юридичні особи, а це означає, що волонтери, які возили допомогу з-за кордону від свого імені, просто втратять можливість це робити. З Ножевніковою погоджується Андрій Жданов.

«Після 24 лютого багато волонтерів працювали на особистій довірі. Наприклад, у людини були друзі за кордоном, і вони готові були допомагати особисто їй, бо вона добре зарекомендувала себе. А тепер така людина стикнеться із тим, що їй дають допомогу, а організувати систему отримання гуманітарки вона не може», – пояснює Жданов.

Проблеми з гуманітарною допомогою на митниці

Волонтери зазначають, що у нових правилах є нюанси, які можуть призвести до проблем на митниці. Наприклад, кількість товару, його вага та обсяг у заявлених документах мають відповідати реально привезеному вантажу. Проконтролювати це непросто.

«Я припускаю, що митниця встане, тому що доведеться перевіряти кожну документацію. Плюс, додадуться нові перевірки. Якщо у нас у вантажі щось зламалося чи розбилося, нам потрібно буде викликати поліцію, складати акт», – пояснює Катерина Ножевнікова.

Якщо дані про вантаж у реєстрі не збігатимуться із реальністю, гуманітарну допомогу взагалі можуть не пропустити.

«Великі фонди дають мені польську якісну Мівіну та паштети для хлопців на «нулі». Якщо цим фондам будуть потрібні документи буквально на кожну пачку, я не знаю, як це працюватиме», – ділиться своїми побоюваннями волонтер Олена Коломієць.

Не встиг учасно – можуть заблокувати

За новими правилами звіти про розподіл допомоги повинні надходити чітко вчасно. Після створення електронної декларації, ввезення гумдопомоги має відбутися протягом 30 днів, а одержувач вантажу зобов’язаний надати звіт про її розподіл протягом 3 місяців. Якщо звіту не буде, одержувача блокують на пів року в електронній системі.

Чи можна перемогти волонтерів-шахраїв?

Катерина Ножевнікова та Андрій Жданов вважають, що, попри всі мінуси, питання про контроль гумдопомоги назріло давно, і, суто теоретично, нова система має допомогти боротися з шахраями. А волонтер Олена Коломієць, навпаки, впевнена – ті, хто хоче обійти закон, зробить це у будь-якому разі.

«Я знала чоловіка, який переконував мене, що на волонтерстві можна заробити мільйони. Він сміявся над тим, що я доставляю допомогу своїм коштом, безплатно. Для мене це був шок. Але я впевнена: той, хто краде, так і крастиме та знайде будь-які лазівки».

Правила ще змінюються

Наразі Мінсоцполітики активно спілкується з благодійними організаціями у рамках робочих груп. Міністерство та волонтери обговорюють мінуси нових правил, і деякі недоліки вже усунуті: наприклад, попередній розподіл вантажу конкретним одержувачам.

Андрій Жданов сподівається, що Кабмін та волонтери зможуть знайти золоту середину та вдосконалити правила. А ось Катерина Ножевнікова впевнена: як саме працюватиме система, все одно з’ясується лише на практиці. Поки що Єдиний реєстр ще не запрацював.

«З 1 листопада електронну систему мали включити у тестовому режимі, але цього не сталося. Часу залишається дуже мало, а як вона працюватиме, ще ніхто не знає», – каже Катерина.