Пенсія за віком: як правильно в які терміни подавати заяву

Читач телеграм-каналу нашої газети «На пенсії» звернувся з таким запитанням:

«Підкажіть, як бути: у чоловіка день народження 29 лютого, звернувся за нарахуванням пенсії за віком 29 травня минулого року. Пенсію нарахували з дня звернення, тобто з 29 травня, мотивуючи тим, що у 2023 році немає 29 лютого, значить пізно звернувся. Що робити в цьому випадку?

Коли подавати заяву на пенсію за віком?

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку. Якщо людина не встигла подати заяву в затверджений строк, то пенсія призначається з дня звернення, тобто з дати подання заяви. Це передбачено статтею 45 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Зазначимо, що ситуація не цілком типова. При цьому очевидно, що ваш чоловік ризикував, коли зволікав із подачею заяви до самого останнього дня. Нам залишається лише поміркувати, як можна оскаржити рішення місцевого Пенсійного фонду і домогтися призначення пенсії за три втрачені місяці.

Ми не знаємо, чим саме керувалися співробітники Пенсійного фонду під час ухвалення цього рішення. Чи був тут людський фактор, чи рішення ухвалювали на підставі алгоритмів, закладених у комп’ютерній програмі?

Як мають рахувати пенсії

У статтях 253 і 254 Цивільного кодексу сказано, що відлік строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок. При цьому строк, визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку.

За таких обставин цілком логічно вважати, що останнім днем строку подання заяви у вашому випадку є 29 травня. Якщо ж цього року в лютому всього 28, а не 29 днів, то чому тоді співробітники Пенсійного фонду ухвалили рішення не на користь вашого чоловіка і урізали його права на один день, а не навпаки, вирішили вести відлік, наприклад, з 1 березня?

У пошуках справедливості можна подивитися на ситуацію і простішим обивательським поглядом. Якщо чоловік народився в останній день зими, то можна цілком логічно порахувати, що тримісячний строк має закінчитися в останній день весни, яким 29 травня не є.

Якщо порушено ваші права

Виходячи з цих роздумів, радимо вам звернутися для початку, наприклад, до обласного Пенсійного фонду, щоб спочатку вони дали свою оцінку правомірності відмови у виплаті пенсії за березень-травень поточного року. Якщо ж вони з якоїсь причини теж ухвалять негативне рішення, тоді залишається один шлях — оскаржити його в судовому порядку. Питання лише в тому, чи варті судові витрати тримісячної пенсії. Усе залежить від її розміру.