Ідентифікація пенсіонерів: як пройти у Пенсійному фонді

Для подовження виплат частина пенсіонерів мусить пройти ідентифікацію. Зазначимо, що iдентифікація стосується лише тих пенсіонерів, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію через «Ощадбанк» або кому виплату пенсії було зупинено (наприклад, тим, хто виїхав за кордон).
При цьому пройти ідентифікацію пенсіонери можуть за допомогою відеозв’язку. Про те, як записатися на ідентифікацію у режимі відеоконференцзв’язку, розповіли у Пенсійному фонді (ПФУ).
Так, подати заяву можна двома способами:
- через сайт ПФУ, заповнивши відповідний електронний бланк;
- через контакт-центр ПФУ. Номери телефонів для запису: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. Після з’єднання потрібно вибрати «Питання щодо виплати пенсій та ідентифікації», натиснувши цифру 3.
Стаття на тему: Ідентифікація пенсіонерів: як не позбутися пенсії?
Щоб записатися на проходження ідентифікації онлайн, необхідно:
- зайти на сайт ПФУ https://portal.pfu.gov.ua/ і у верхній частині екрана вибрати вкладку «Ідентифікація в режимі відеоконференції», натиснути на неї;
- заповнити всі поля, позначені зірочкою, і виконати вказані на екрані інструкції.
Також до заяви слід додати відскановані документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудову книжку та інші. Після цього натиснути кнопку «Подати заяву».
Ідентифікація проходить через один із застосунків: Google Meet, Signal, Скайп, Телеграм, Вайбер, WhatsApp, Zoom.
Після подання заяви з вами зв’яжеться уповноважений працівник органу ПФУ для погодження часу і способу проведення відеоідентифікації.
Відеоідентифікація проводиться протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення).
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