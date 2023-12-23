Ідентифікація пенсіонерів: як пройти у Пенсійному фонді

При цьому пройти ідентифікацію пенсіонери можуть за допомогою відеозв’язку. Про те, як записатися на ідентифікацію у режимі відеоконференцзв’язку, розповіли у Пенсійному фонді (ПФУ).

Так, подати заяву можна двома способами:

через сайт ПФУ, заповнивши відповідний електронний бланк;

через контакт-центр ПФУ. Номери телефонів для запису: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. Після з’єднання потрібно вибрати «Питання щодо виплати пенсій та ідентифікації», натиснувши цифру 3.

Щоб записатися на проходження ідентифікації онлайн, необхідно:

зайти на сайт ПФУ https://portal.pfu.gov.ua/ і у верхній частині екрана вибрати вкладку «Ідентифікація в режимі відеоконференції», натиснути на неї;

заповнити всі поля, позначені зірочкою, і виконати вказані на екрані інструкції.

Також до заяви слід додати відскановані документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудову книжку та інші. Після цього натиснути кнопку «Подати заяву».

Ідентифікація проходить через один із застосунків: Google Meet, Signal, Скайп, Телеграм, Вайбер, WhatsApp, Zoom.

Після подання заяви з вами зв’яжеться уповноважений працівник органу ПФУ для погодження часу і способу проведення відеоідентифікації.

Відеоідентифікація проводиться протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення).

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