Як оформити пенсію за межами України, якщо трудову книжку втрачено

Тут можна тільки поспівчувати, адже одразу виникають щонайменше дві проблеми:

неможливо визначити право на пенсію, якщо не підтвердити достатню кількість стажу;

право на пенсію взагалі ставиться під сумнів, якщо ви перебуваєте за межами України.

Скільки потрібно стажу для пенсії у 2023 році

Нагадаємо, що для призначення пенсії за віком у 2023 році при досягненні 60 років людині необхідно мати не менше 30 років стажу. З кожним роком ця планка зростатиме. Якщо стажу менше, то пенсію призначають у 63 або 65 років — тут існує певна градація.

Наприклад, якщо вам уже 63 роки і ви хочете оформити пенсію за віком саме поточного, 2023 року, то необхідно підтвердити наявність хоча б 20 років стажу. Наступного року від вас вимагатимуть уже не менше 21 року стажу. А ось для оформлення пенсії, скажімо, у 65 років, тобто 2025 року, вам буде достатньо 15 років стажу. Якщо і стільки стажу не набирається, то розглядатиметься питання про оформлення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію (за умови, що у вас немає інших засобів до існування).

Які потрібні документи для оформлення пенсії

Важливо знати, що основним критерієм підтвердження стажу після 1 січня 2004 року є не трудова книжка, а дані про сплату страхових внесків. Якщо після зазначеної дати ви офіційно працювали і відрахування з вашої заробітної плати в повному обсязі надходили до Пенсійного фонду, то стаж за весь цей період зарахують на підставі даних так званого персоніфікованого обліку (даних, що містяться в державному реєстрі застрахованих осіб). Їх можна переглянути, зокрема, в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або, наприклад, у додатку «Дія» (довідки форми ОК-5, ОК-7). Фактично це дані про весь страховий стаж людини, починаючи з 2004 року.

Очевидно, що цих даних у вашому випадку все одно трохи не вистачить. Тому в разі втрати трудової книжки стаж за більш ранній період слід підтверджувати довідками з місця роботи або архівними документами. Також слід знати, що навчання до 2004 року та служба в армії зараховуються до загального стажу на підставі диплома та військового квитка відповідно (або довідок з місця навчання чи військкомату).

Як почати оформлення пенсії

Однак навіть якщо уявити, що ви підтвердили необхідний стаж, виникає питання, як оформити пенсію. За законом, пенсія виплачується щомісяця або поштою за вказаним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання пенсіонера, або через установи банків. Раніше заява на призначення пенсії подавалася майбутнім пенсіонером особисто до місцевого органу Пенсійного фонду. На сьогодні існує можливість оформити пенсію дистанційно або через згаданий портал електронних послуг ПФУ, або навіть через портал і застосунок «Дія».

Ба більше, у період дії воєнного стану та протягом трьох наступних місяців після його припинення заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна надіслати з-за кордону поштою. Це стосується саме тих осіб, які у зв’язку з агресією рф тимчасово проживають за кордоном і отримали тимчасовий захист або статус біженця.

Водночас варто розуміти, що в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання право на виплату української пенсії повністю втрачається. Деякі винятки можуть бути в тому разі, якщо між Україною та країною, до якої переїхала людина, є спеціальна угода про співпрацю у сфері пенсійного забезпечення.