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Чи вчасно виплачуватимуть пенсії у 2024 році?

Чи вчасно виплачуватимуть пенсії у 2024 році?

Після недавніх заяв міністрів економіки та соцполітики багато українських пенсіонерів запитують: а що буде з пенсіями у 2024 році? Чи не припиняться виплати та наскільки своєчасними вони будуть?

Нещодавно міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю одному з британських видань розповіла, що Україна може бути змушена відкласти виплату зарплат держслужбовцям і пенсій мільйонам громадян, якщо ЄС та США не нададуть обіцяної фінансової допомоги на початку року.

Своєю чергою міністр соцполітики Оксана Жолнович припустила, що за відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися. Жолнович запевнила, що проблем з фінансуванням поточних пенсій немає, а грошей на індексацію можуть не знайти.

Стаття на тему: Які зміни чекають українських пенсіонерів у 2024 році

Такі заяви, звісно, налякали пенсіонерів. «Загасити пожежу» після заяв своїх підлеглих поспішив прем’єр-міністр Денис Шмигаль:

«Ми чітко розуміємо, які у нас є інструменти і варіанти. І головне, пенсії платитимуть вчасно. Індексація відбудеться у березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів також виплачуватимуться вчасно»,

– заявив глава уряду.

Прем’єр зазначив, що Україна має домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування.

Раніше ми розповідали, хто і як може підвищити собі пенсії на понад 50%.

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