В Одесі суд виніс вирок російському коменданту, який катував українців

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

У суді прокурори довели, що від початку окупації Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів збройних сил рф був призначений так званим “комендантом – начальником гарнізону”, що дислокувався в селищі Лазурне. У підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

Окупант давав вказівки та накази, а також особисто брав участь у затриманні та катуванні місцевих жителів із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.

Серед затриманих – голова однієї з селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту.

Від чоловіка вимагали надати інформацію про проукраїнських активістів і місцевих жителів, а також схиляли до співпраці.

Суд у порядку спеціального судового розгляду визнав винним військовослужбовця РФ у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Раніше в Одесі засудили колаборанта і зрадника Володимира Сальдо. Так званого “голову військово-цивільної адміністрації Херсонської області” заочно засудили до 15 років ув’язнення.

Малиновський райсуд Одеси засудив до довічного ув’язнення колаборанта, колишнього заступника адміністрації Херсонської області Кирила Стремоусова.