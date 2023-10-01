У 2024 році в Україні збільшаться мінімальна зарплата та пенсії

Наступного року український уряд запланував збільшення мінімального розміру оплати праці та індексацію пенсій. Комунальні тарифи заморозять до закінчення майбутнього опалювального сезону.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр нашої країни Денис Шмигаль, виступаючи на засіданні уряду.

За його словами, мінімальна заробітна плата в Україні у 2024 році збільшиться до 8 тисяч гривень (зараз 6700 гривень). Щоправда, він не уточнив, чи буде зростання мінімалки поетапним, чи відбудеться відразу після Нового року.

При цьому варто враховувати, що номінальній зарплаті 8000 гривень, на руки, після виплати податків, робітники отримуватимуть 6440 гривень (зараз отримують 5393,5 гривень).

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Є хороші новини і для пенсіонерів. Їм у березні 2024 року буде проведено індексацію виплат. Причому цього разу розрахунки проводитимуться за новою, бальною системою. Такий підхід дозволить захистити пенсії від інфляції та підтягнути до середнього рівня розмір виплат тим пенсіонерам, хто отримав цей статус давно. Нині ж величина пенсії тих, хто вийшов на неї нещодавно, помітно вищий.

Ще прем’єр вкотре зазначив, що до кінця майбутнього опалювального сезону тарифи на комунальні послуги не збільшуватимуться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені штати Америки рекомендували підняти ціни на електроенергію та природний газ в Україні в обмін на їх військову та фінансову допомогу.

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