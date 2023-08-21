Ідентифікація в Ощадбанку: яким пенсіонерам її проходити обов’язково

Нещодавно в Ощадбанку заявили, що деяким пенсіонерам, щоб не залишитися без пенсійних виплат, потрібно пройти так звану ідентифікацію. Спочатку зробити це потрібно було до кінця серпня, потім в уряді термін продовжили до кінця року. Що це за ідентифікація та кому з пенсіонерів треба буде її проходити?

Звідки взялася ця ідентифікація?

З 2014 року для пенсіонерів з-поміж переселенців прописані особливі умови отримання пенсії. Зокрема, це прописано у постанові Кабінету Міністрів №637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 5 листопада 2014 року. Цей документ зазнав чимало змін, деякі з них відбулися і цього місяця. Але про все по черзі.

З 2016 року в ухвалі з’явилося поняття «ідентифікація пенсіонера». Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Ощадбанк почав випускати спеціальні пластикові картки, куди надходила пенсія і які одночасно вважалися пенсійним посвідченням для таких осіб. При цьому ВПО повинні регулярно проходити в банку фізичну ідентифікацію кожні шість місяців. Тобто, потрібно було періодично з’являтися у відділенні банку особисто.

У 2020 році таку ідентифікацію тимчасово було скасовано на період дії карантину, пов’язаного з коронавірусом. Ця норма повинна була діяти протягом усього періоду карантину та 30 днів після його завершення.

Чому перевірку поновили?

Як відомо, з 1 липня 2023 року карантин в Україні скасовано. Тому «Ощадбанк» вже з вересня готувався блокувати пенсійні картки переселенців, які терміново не пройшли б ідентифікацію. Але згодом уряд вирішив відстрочити це рішення. Уточнюється, що ідентифікацію можна проходити ще пів року після припинення карантину. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №837 від 8 серпня 2023 року (якою внесено зміни до зазначеної вище постанови №637).

Отже, дія затяжного перехідного періоду триватиме до кінця поточного року. Таким чином, аби пенсійні виплати переселенцям не припинялися, їм потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023 року. До цього часу виплати не припинятимуть.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Це стосується лише переселенців, взятих на облік до 24 лютого 2022 року. Решті проходити ідентифікацію не потрібно.

Як пройти ідентифікацію в Ощадбанку

До фізичної ідентифікації прирівнюється авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис»). Ця норма діє з 2021 року.

Але тепер з’явилися ще два способи ідентифікації, наприклад для тих, хто не має електронного підпису. В оновленій ухвалі зазначається, що територіальні органи Пенсійного фонду можуть провести ідентифікацію особи за допомогою відеоконференцзв’язку. Передбачається, що під час такого сеансу пенсіонер має надати документи, що засвідчують особу. Однак, порядок проведення таких відеоконференцій ще додатково має затвердити правління Пенсійного фонду України. Тобто на практиці норма запрацює не одразу.

Другий спосіб ідентифікації передбачений для осіб з-поміж ВПО, які тимчасово проживають за кордоном. У цих випадках закордонна дипломатична установа України має підтвердити факт, що особа є живою.

Якщо пенсіонер за кордоном

У липні також з’явилася новина, що ідентифікацію невдовзі мають відбуватися взагалі всі пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном. Це було пов’язано з тим, що 3 липня 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №9453 «Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України». Зокрема він передбачає, що українці, які знайшли тимчасовий притулок за кордоном, для отримання пенсії мають проходити фізичну ідентифікацію щорічно. Передбачається, що це можна буде зробити так само, або за допомогою «Дія. Підпис» в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду або посвідченням місця проживання консульською посадовою особою. Втім, це лише законопроект, який поки що не ухвалено. Коли це станеться і чи станеться взагалі, поки що точно невідомо.

Поки що виплата пенсій тим, хто перебуває за кордоном, триває на загальних підставах, як правило, нараховується на банківську картку.

Водночас 11 серпня уряд нормував питання виплати пенсій міжнародними поштовими переказами для тих, хто раніше отримував пенсію через пошту та не мав банківського рахунку, але опинився за кордоном. Експеримент діятиме під час воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення, але не більше двох років. Раніше повідомлялося, що заяву на поновлення виплати пенсії з-за кордону можна подати поштою, якщо немає можливості авторизуватися на веб-порталі Пенсійного фонду.

А що з пенсіями у зоні бойових дій чи в окупації?

Одночасно Кабінет Міністрів дозволив дистанційно змінювати спосіб виплати та відновити виплату пенсії особам, які мешкають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Мова про тих осіб, які також отримували пенсію поштою, проте не було фізичної можливості доставляти туди гроші. Переказати виплату пенсії з пошти на банк можна тепер на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Для поновлення пенсії можна подати заяву на веб-порталі або здійснити це шляхом відеоконференцзв’язку з органами Пенсійного фонду. Раніше поновлення виплати пенсії таким особам здійснювалося лише за особистої присутності заявника (тобто за умови, що особа змогла виїхати з небезпечних територій). Нововведення передбачене ухвалою Кабінету Міністрів №806 від 4 серпня 2023 року. Проте ще раз зауважимо, що порядок проведення таких відеосеансів доопрацьовується.