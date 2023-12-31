Ідентифікація пенсіонерів: до яких питань треба бути готовими

Новорічні подарунки: чим порадувати тих, кому «нічого не потрібно» Зазвичай на запитання про те, який подарунок вони хотіли б отримати «під ялинку», старші члени сім’ї відповідають: «Мені нічого не потрібне» або «моя сім’я – мій найкращий подарунок». Але це зовсім не привід залишати поза увагою новорічні свята наших улюблених бабусь і дідусів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Ідентифікація пенсіонерів: як пройти у Пенсійному фонді Для подовження виплат частина пенсіонерів мусить пройти ідентифікацію. Зазначимо, що iдентифікація стосується лише тих пенсіонерів, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію через «Ощадбанк» або кому виплату пенсії було зупинено (наприклад, тим, хто виїхав за кордон). ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чому частина українців не зможе отримати пенсію? Вже з 1 січня 2024 року в Україні для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 31 рік стажу. Наразі норма становить 30 років, а з наступного року для виходу на пенсію у 63 роки потрібно від 21 до 31 року стажу, у 65 років – від 15 до 21 року стажу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ