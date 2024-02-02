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Кто может остаться без пенсии после 31 марта

Кто может остаться без пенсии после 31 марта

В Министерстве социальной политики Украины заявили, что без физической проверки (идентификации) пенсии будут платить только до 31 марта текущего года. Это касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), взятых на учет до начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Срок идентификации пенсионеров продлили на 3 месяца

Согласно решению правительства, у пенсионеров из числе ВПЛ будет время, чтобы пройти физическую идентификацию. Ее можно пройти как в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка, так и удаленно, через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию.

Первоначально предполагалось, что идентификацию пенсионеры должны успеть пройти до конца 2023 года, но 27 декабря сроки данной процедуры было решено продлить еще на три месяца. Таким образом, до 31 марта следует подтвердить документами легитимность получения выплат.

Если идентификацию не пройти, пенсия будет накапливаться на счете получателя, пока он не подтвердит свою личность. И сразу же после идентификации вся сумма будет переведена на его расчетный счет.

Идентификация пенсионеров: что это значит

Для внутренне перемещенных лиц, получающих пенсию через текущий счет в Ощадбанке, к физической идентификации приравнивается:

  • авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія. Підпис» (Дія ID);
  • идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи, проведенной территориальными органами ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг;
  • идентификация получателей пенсий в учреждении Ощадбанка;
  • удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек жив.

Зачем нужна идентификация

По информации Минсоцполитики, норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе еще с 2004 года. Она необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно тот человек, которому они были назначены.

Ранее большинство украинских пенсионеров и получателей соцвыплат не обращали внимание на действие этой нормы, поскольку проходили физическую идентификацию не привлекающим внимания способом, например, обращаясь в банк за новой пластиковой картой. Или же идентификацию на практике осуществлял почтальон, вручая пенсию.

При этом в Минсоцполитики напомнили, что для тех пенсионеров, которые стали ВПЛ до начала полномасштабной войны, то есть до 24 февраля 2022 года, норма прохождения физической идентификации не действовала с марта 2020 года в связи с введением в стране карантина из-за пандемии COVID-19. А с 1 июля 2023 года, в связи с окончанием карантина, она возобновила свое действие.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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