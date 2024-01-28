Як підключити картку іншого банку до «Приват24»: докладна інструкція

ПриватБанк надав клієнтам інших банків можливість додавати їх картки до додатку «Приват24» та оприлюднив відповідну інструкцію.
Як повідомляється на сайті банку, тепер операції у «Приват24» можна проводити з карток не лише ПриватБанку, а й інших банків.
«Дана функція спрощує оплату комунальних та інших платежів власникам карток інших банків т.к. не всі банки мають зручний та зрозумілий інтерфейс для проведення платежів, а також у ПриватБанку укладено договори практично з усіма підприємствами та постачальниками комунальних та інших послуг»,
– зазначають у банку.
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Ввівши «чужу» картку до «Приват24» клієнти зможуть здійснювати з неї перекази на свої картки в ПриватБанку, сплачувати рахунки та поповнювати мобільні телефони.
Крім того, ця функція дозволяє проводити платежі на картки Visa/Mastercard будь-якого світового банку, здійснювати міжнародні транзакції та погашати заборгованість за кредитами.
Як додати картку іншого банку через мобільний додаток «Приват24»
- Увійдіть до мобільного додатку «Приват24».
- Натисніть «Гаманець» (кнопка під курсом валют).
- Над списком карт натисніть «Додати».
- Виберіть «Карта іншого банку».
- Введіть дані картки: назву, номер картки, термін дії та код CVV.
- Натисніть кнопку «Додати».
- Підтвердіть операцію (ваш банк надішле вам запит на підтвердження).
- Після підтвердження картка буде додана до списку ваших рахунків.
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Як додати картку іншого банку через веб-версію «Приват24»
- Увійдіть до «Приват24».
- Перейдіть на вкладку «Мої рахунки», під списком карток натисніть «Додати картку».
- Виберіть «Додати картку іншого банку».
- Введіть дані картки: назву, номер картки, термін дії та код CVV.
- Натисніть кнопку «Додати».
- Підтвердіть операцію (ваш банк надішле вам запит на підтвердження).
- Після підтвердження картка буде додана до списку ваших рахунків.
Чи є комісія з платежів?
Комісія за переказ на картку іншого українського банку – 1% (мінімум 5 грн), за переказ за реквізитами чи оплату комунальних послуг – 2,75%, а за поповнення мобільного – 1%.
Тим не менш, такі операції, як переказ грошей на свою картку ПриватБанку, купівля залізничних квитків або оплата замовлення в ресторані, можливі лише за допомогою «рідної» картки.
Раніше ми розповідали, яка небезпека підстерігає українців з картами ПриватБанку.