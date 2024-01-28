Як підключити картку іншого банку до «Приват24»: докладна інструкція

Як повідомляється на сайті банку, тепер операції у «Приват24» можна проводити з карток не лише ПриватБанку, а й інших банків.

«Дана функція спрощує оплату комунальних та інших платежів власникам карток інших банків т.к. не всі банки мають зручний та зрозумілий інтерфейс для проведення платежів, а також у ПриватБанку укладено договори практично з усіма підприємствами та постачальниками комунальних та інших послуг»,

– зазначають у банку.

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Ввівши «чужу» картку до «Приват24» клієнти зможуть здійснювати з неї перекази на свої картки в ПриватБанку, сплачувати рахунки та поповнювати мобільні телефони.

Крім того, ця функція дозволяє проводити платежі на картки Visa/Mastercard будь-якого світового банку, здійснювати міжнародні транзакції та погашати заборгованість за кредитами.

Як додати картку іншого банку через мобільний додаток «Приват24»

Увійдіть до мобільного додатку «Приват24». Натисніть «Гаманець» (кнопка під курсом валют). Над списком карт натисніть «Додати». Виберіть «Карта іншого банку». Введіть дані картки: назву, номер картки, термін дії та код CVV. Натисніть кнопку «Додати». Підтвердіть операцію (ваш банк надішле вам запит на підтвердження). Після підтвердження картка буде додана до списку ваших рахунків.

Як додати картку іншого банку через веб-версію «Приват24»

Увійдіть до «Приват24». Перейдіть на вкладку «Мої рахунки», під списком карток натисніть «Додати картку». Виберіть «Додати картку іншого банку». Введіть дані картки: назву, номер картки, термін дії та код CVV. Натисніть кнопку «Додати». Підтвердіть операцію (ваш банк надішле вам запит на підтвердження). Після підтвердження картка буде додана до списку ваших рахунків.

Чи є комісія з платежів?

Комісія за переказ на картку іншого українського банку – 1% (мінімум 5 грн), за переказ за реквізитами чи оплату комунальних послуг – 2,75%, а за поповнення мобільного – 1%.

Тим не менш, такі операції, як переказ грошей на свою картку ПриватБанку, купівля залізничних квитків або оплата замовлення в ресторані, можливі лише за допомогою «рідної» картки.

Раніше ми розповідали, яка небезпека підстерігає українців з картами ПриватБанку.