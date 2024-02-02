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Війна, день 709-й: Залужний назвав вирішальні умови для перемоги

Війна, день 709-й: Залужний назвав вирішальні умови для перемоги

Уночі 2 лютого росіяни атакували Україну 24 ударними “шахедами”. Запущені безпілотники маневрували майже шість годин, удари були спрямовані по критичній інфраструктурі, а також мали на меті виснажити українську ППО.

Залужний назвав три основні цілі на 2024 рік у війні з росією

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у своїй колонці для CNN окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії.

  • Створення системи забезпечення наших Збройних сил високотехнологічними засобами.
  • Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах і способах їх застосування.
  • І якнайшвидше освоювати нові бойові можливості.

Залужний закликав зосередитися на виробництві та застосуванні безпілотників на фронті, оскільки за іншими позиціями Україна над рф у доступному для огляду майбутньому переваги мати не зможе.

За словами Залужного, Україні потрібно п’ять місяців для створення “нової державної системи технологічного переозброєння”, і на Заході згодні з цими термінами.

“Цей час буде витрачено на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, забезпечення навчання та підтримки, створення допоміжної інфраструктури та логістики, а також розробку доктринальної основи”, – заявив головком.

Ситуація на фронті 2 лютого

Протягом доби 1 лютого відбулося 63 бойових зіткнень. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

  • Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження ворога та 1 зенітно-ракетному комплексу.
    Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження противника, 4 артилерійських засобах і станції радіоелектронної боротьби противника.
  • 1 лютого російські війська завдали авіаудару по території пам’ятки національного значення Кам’янська Січ, що входить до складу Національного заповідника “Хортиця”. Культурний об’єкт, що розташований у Херсонській області, містить Могилу кошового отамана Костя Гордієнка та цвинтар запорізьких козаків першої половини XVIII століття.
  • У ніч на 2 лютого противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим. Зокрема удар був спрямований по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
  • Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА в межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.
    Щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локально втрачені.
  • Під час масованого удару “шахедами” по південних і центральних областях України росіяни пошкодили одну з підстанцій Національної енергетичної компанії “Укренерго”. У Кривому Розі без світла залишилися десятки тисяч містян, знеструмлено дві шахти.

Втрати росії в Україні на 2 лютого 2024 року

Протягом доби 1 лютого силами оборони України (ГУР) знищено ракетний катер 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ у західній частині тимчасово окупованого Криму.

Сили оборони за добу ліквідували 830 окупантів, загальна чисельність знищених окупантів з 24 лютого 2022 року становить понад 387 тисяч.

Також за добу росіяни втратили:

  • 9 танків,
  • 19 бронемашин,
  • 46 артсистем,
  • 5 БПЛА,
  • 57 авто та одиниць спецтехніки.

Виктория Басок ПРОФІЛЬ

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