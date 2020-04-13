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Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе появился остров-камбала для птиц

В Одесском регионе появился остров-камбала для птиц

Оригинальный экоостров появился в национальном природном парке “Тузловские лиманы”.

Волонтеры смастерили его из браконьерских сетей, тростника, травы и соломы.

Об этом рассказал в соцсетях эколог и научный сотрудник парка Иван Русев.

Остров выглядит очень необычно – в форме рыбы-камбалы. Все потому, что камбала чаще всего встречается в тех краях.

Его соорудили для того, чтобы туда прилетали пернатые.

– Такие экоострова очень привлекательны для речных крачек и шилоклювок, – рассказал Иван Русев. – Есть надежда, что он понравится вернувшимся с зимовки птицам, и те плотно его заселят.

К слову, ранее в “Тузловских лиманах” уже появилось два подобных острова – “Палария” и “Фрумушика-Нова”.

Фото: Иван Русев

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