В Одесском регионе появился остров-камбала для птиц

Оригинальный экоостров появился в национальном природном парке “Тузловские лиманы”.
Волонтеры смастерили его из браконьерских сетей, тростника, травы и соломы.
Об этом рассказал в соцсетях эколог и научный сотрудник парка Иван Русев.
Остров выглядит очень необычно – в форме рыбы-камбалы. Все потому, что камбала чаще всего встречается в тех краях.
Его соорудили для того, чтобы туда прилетали пернатые.
– Такие экоострова очень привлекательны для речных крачек и шилоклювок, – рассказал Иван Русев. – Есть надежда, что он понравится вернувшимся с зимовки птицам, и те плотно его заселят.
К слову, ранее в “Тузловских лиманах” уже появилось два подобных острова – “Палария” и “Фрумушика-Нова”.
Фото: Иван Русев
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!