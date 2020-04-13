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Новости Одессы и Одесской области

У МОЗ закликали українців залишатися вдома під час Великодніх свят

У МОЗ закликали українців залишатися вдома під час Великодніх свят

Міністерство охорони здоров’я закликає дотримуватись режиму карантину навіть під час свят.

Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ Коронавірус-Інфо.

– Залишайтеся вдома на Великдень та дотримуйтесь режиму карантину навіть під час свят Наближаються Великодні свята, на які мільйони українців традиційно ходять до церкви, а потім збираються за великим столом у колі рідних. Але через пандемію коронавірусу в світі навіть традиції вперше за десятки років змінюються. Віряни залишаються вдома та долучаються до богослужінь онлайн. Все для того, аби зберегти життя та здоров’я, – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, Папа Римський провів Хресну ходу на порожній площі.

Фото: 24 канал

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