Погода на 14 квітня. В Одесі прогнозують дощ та похолодання

Завтра, 14 квітня, в Одесі буде сонячно.

Прогноз погоди на період від 21 год. 13 квітня до 21 год. 14 квітня 2020 р.

В Одесі буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ.

Вітер прогнозують південний, вдень північно-західний швидкістю, 9-14 м/с, можливі пориви в межах 15-20 м/с .

Температура повітря вночі становитиме 5-7°С тепла, вдень 13-15°С, у ввечері зниження до 5-7⁰С тепла.

Фото: Oдесская жизнь

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