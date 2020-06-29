Дневная Дерибасовская: кто карантинит на главной улице Одессы? (фото)

Даже трудно уже поверить, что в такой же выходной день, только в апреле, я видела Дерибасовскую совершенно опустевшей. Дерибасовская сегодня — это бурление жизни в жаркий-жаркий летний день.

Что делает народ днем на главной улице города? Разъезжает на экскурсионных электромобилях, которые, кажется, словно соревнуются в конкурсе на самый эксклюзивный «внешний вид», гуляют (таких меньшинство), слушают уличных музыкантов, фотографируются-селфятся.

А еще люди едят-пьют. По принципу — ни одной пятиметровки — без уличного кафе. Кстати, кафе тоже словно решили посоревноваться в оригинальности. Новые веяния в сиденьях в тех же кафешках тоже ну очень бросаются в глаза.

Дневная Дерибасовская бушует красками и развлечениями, словно старается наверстать все упущенное строгокарантинной весной, она переливается звуками и ароматами, усиливающимися жаркой одесской погодой.

«Одесса, и шо я в тебя такой влюбленный» — этот известный слоган стал главенствующим не только рядом с фигурой Попандопуло (собственность местных фотографов), его, кажется, повторяют все, кто проходит-пробегает по Дерибасовской — кто вслух, кто мысленно.

И ничего, практически ничего (за редчайшими исключениями) здесь уже не напоминает о том, что мы все еще на карантине. Впрочем, как я вскоре убедилась, это не совсем так.

Знаменитая наша корова Ромина все еще (с карантинных времен) облачена в черный «прикид» и носит маску. Ясное дело, тоже прикол по-одесски. Но зато как же она выделяется своим строгим видом на фоне всеобщей ярко-зажигательной дневной Дерибасовской. Словно напоминает классическое ильфо-петровское «я чужая на этом празднике жизни». Впрочем, как сказать. Внимание к себе эта рекламное чудо привлекает ничуть не хуже, чем в своих самых ярких прикидах.

“Одесская жизнь” также рассказывала, как отдыхают на Приморском бульваре, в Греческом и Стамбульском парках.

Фото: Мария Котова