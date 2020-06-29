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Приморский бульвар и парки под ним: дневной вояж в разгар жаркого одесского сезона-2020 (фото)

Приморский бульвар и парки под ним: дневной вояж в разгар жаркого одесского сезона-2020 (фото)

Жара под тридцать, вроде как карантин с увеличивающимися цифрами заболевших, между тем, простите за тавтологию, кажется, что это только кажется.
Одесситы и туристы — на пляжах. Но не каждому по вкусу жариться на солнце и погружать тела в море. Тем более, повторюсь, карантин. Что делать почитателям тихого отдыха в выходной день? Есть идея: дневной отдых с видом на море под сенью деревьев.

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Приморский в жаркий день

Мы на Приморском бульваре. В жаркий выходной день картина здесь отнюдь не та, что вечером. Что делает народ? Правильно: устроившись на скамейках, поглядывает, как проистекает жизнь на Приморском.

Конечно, все без масок. Народ лениво наблюдает за проходящими по старому-старому бульвару. Там, ближе к стенам, кафешки, почти все пустуют в ожидании вечернего обновления.

Туда-сюда мелькают экскурсионные электромобили, всех проходящих-сидящих зазывают на самые разные экскурсии по городу. Кстати, здесь же можно приобрести билеты на прогулочные катера. Стоимость прокатиться от порта до Дельфина — 100 гривен (есть и «задороже»).

Немного странно выглядит Дюк с тельняшкой на шее, плитка вокруг него потрескавшаяся, так что будьте осторожны. Уличные фотографы настоятельно предлагают услуги сфотографироваться с голубями и обезьянкой, желающие находятся, но их мало. К вашим услугам — предсказания хироманта.

Еще не время для уличных музыкантов, их активность резко возрастает к вечеру, но послушать живую музыку вам все равно удастся: хоть один, да отыщется.

Новые кофейные точки вместо привычных кофемашин — новшество, однако. И да, фуникулер не работает: так что по Потемкинской — пешком.

На знаменитой лестнице людей мало. Не слишком активно находятся желающие топать по ней по солнцепеку, когда уже за 30 градусов.

Приморский бульвар в горячий одесский выходной — это почти всегда тишина и занятые скамейки в тенечке.

Греческий парк

Скучновато? А что в это же время под Приморским бульваром — в не так давно появившихся Греческом и Стамбульском парках? Лифт в Греческий парк, как следует из объявления — все еще на карантине. Впрочем, может он не работает по другой причине, а объявление осталось с весны…

Пожилая женщина с внуком жалуется: хотелось бы на лифте спуститься, тяжеловато пешком. Внук, между тем, уже подбегает к детской мега-площадке. Здесь тоже малолюдно и очень тихо. Тихий отдых с видом на море в Греческом парке в выходной день — самое то. Вовсю трудится фонтан «Начало начал», множество деревьев создают хоть какую-то прохладу, людей очень мало. Опять же, любуйся портом и морем, сколько хочешь.

Увы, многое в парке уже получило «отметины»: разрисованные урны и скамейки так и бросаются в глаза. Кроме того, в парке еще много «отметин» того, что он будет совершенствоваться и дальше: ограждения, леса, перекрытые арки, место будущей стройки, которое сейчас «оголено»…

Стамбульский парк

Прогуливаясь по Греческому парку, вы потихоньку перейдете в Стамбульский парк. Переход получается плавным и несложным. И — на тебе — как раз посередине этого перехода встречаем уличное пианино. В рабочем состоянии. Ребятишки его обступили со всех сторон: музыка звучит порой довольно странная, но зато очень весело.

И вот мы уже в более многолюдном месте — Стамбульском парке. Трехуровневом и «активном». Здесь многие усаживаются на травку, берут с собой еду и напитки — и так проводят жаркий одесский выходной. Или усаживаются в беседках или на других скамейках — и глаз не сводят с журчащей воды знаменитого грота.

Здесь тоже есть детские площадки, имеется и спортивная. Многие считают, что маловато зелени… Другие полагают, что неплохо бы какие-нибудь точки с водой и другой «мелочью» в парке установить. Зато очень чисто и ухоженно.

Фото: Мария Котова 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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