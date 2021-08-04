«Золотой» туалет и лихих 90-х «привет»: что происходило в Одессе во вторник, 3 августа

Во вторник, 3 августа 2021 года, «Одесской жизни» стали известны такие новости Одессы и Одесской области.

В Одессе заменят или капитально отремонтируют 55 лифтов. Больше всего повезло жителям поселка Котовского.

В Одессе разработали целевую программу развития жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие несколько лет.

В Грибовке под Одессой сдали в аренду за 300 тыс. грн в месяц туалет. Пытались разобраться, что же это за чудо-туалет такой.

Во вторник, 3 августа, в Малиновском районе Одессы неизвестный застрелил мужчину. Для поиска стрелка в городе была введена специальная полицейская операция «Сирена».

У трех «тревожных зданий» на Ришельевской – бывших типографии Фесенко, Ришельевского театра и жилого дома Нолле – снова неспокойно. Защитники трех исторических зданий заявляют о том, что снова начались работы по демонтажу бывшей типографии Фесенко. Кроме того, они обратились с открытым письмом к министру культуры и информационной политики Украины Александру Ткаченко.

В Одессе пройдет книжный фестиваль «Зеленая волна», насыщенный литературными событиями. В этом году фестивалю исполняется 25 лет.