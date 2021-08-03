Представлена программа юбилейного одесского фестиваля «Зеленая волна»

С 5 по 8 августа при поддержке Украинского культурного фонда в Одессе пройдет книжный фестиваль «Зеленая волна», насыщенный литературными событиями. В этом году фестивалю исполняется 25 лет. Все мероприятия будут проходить как в интернет-пространстве, так и на различных локациях города.

Книжная ярмарка фестиваля «Зеленая волна» будет проходить в парке Шевченко в два этапа. С 5 по 8 августа на «Книжной аллее» парка состоится первая часть ярмарки, вторую одесситы и гости города смогут посетить в течение сентября. На ярмарке будет представлена продукция 25 украинских издательств.

Время работы — 10.00 — 20.00.

«Литературные гастроли»

В программе примет участие киевское литературное агентство OVO: состоятся встречи с авторами новой волны и презентации книг, а также перформанс «Любовь. Море. Ночь».

Другими участниками мероприятия с программой «ШО тут у нас» станет киевский журнал «ШО». Гостей ожидает беседа «Культурные портреты городов» и поэтические чтения «Страсти в жару».

Также в рамках программы пройдут гастроли харьковского театра «Ланжерон», который покажет спектакль «Суета сует и всяческая суета».

«Одесса в литературе. Литература в Одессе»

В программе — авторские чтения, вечера поэзии и презентации книг. Состоится вечер памяти Михаила Жванецкого и «Губаревские чтения». Пройдет благотворительная акция «Из добрых рук» и «Книги на вырост», а также профессиональные книжные конкурсы «Одесса на книжных страницах» и «Искусство книги». Кроме того, гостей ожидают литературные премьеры, презентации издательских проектов и вечера поэзии.

Концертная программа

Концерт-открытие фестиваля «Энергия книги» (коллаборация Zira).

Концерт к 30-летию независимости Украины (ансамбль «Мозаика» и солисты-вокалисты).

Концерт Одесского академического театра музыкальной комедии «Ах, Одесса — главный порт любви».

«Evergreen»: концерт камерного оркестра Одесской филармонии.

«Территория детского творчества»

В программу для детей и подростков входят утренние чаепития с писателями, серия мастер-классов «Учимся читать» и «Пиши легко», занятия «Составляем стихи на английском», дискуссия «Книжное блогерство», художественные мастерские по созданию иллюстраций и комиксов, а также «Открытый литмикрофон». Кроме того, пройдет церемония награждения лауреатов Международного конкурса цифровой книжной иллюстрации среди детей и подростков «iParus».

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На других городских локациях — в Одесской национальной научной библиотеке, Литературном музее, гостинице «Лондонская» и галерее «ArtOdessa» — в рамках «Зеленой волны» также состоится дискуссия «Новые измерения свободы слова», диспут «Взрослые проблемы детской литературы», цикл «Устные воспоминания».

Все мероприятия будут проходить ежедневно в парке Шевченко, с 11.00 до 21.00.

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