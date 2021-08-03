В Одессе готовят «революцию в ЖКХ» – что изменится для горожан (видео)

В Одессе разработали целевую программу развития жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие несколько лет.

Как сообщил в своем еженедельном видеообращении вице-мэр Дмитрий Жеман, важным моментом этой программы является модель софинансирования.

«Безусловно, это можно назвать маленькой революцией в ЖКХ», – заявил вице-мэр.

Как поясняет Жеман, теперь сами жители домов будут иметь возможность определять, какие работы надо выполнить в доме и в каком объеме и непосредственно участвовать в реализации этих работ.

Раскрывать подробности Жеман пока не стал. Он только сообщил, что данный вопрос обсудили в ходе встречи рабочей группы с руководителями ОСМД. В дальнейшем программу вынесут на сессию городского совета в сентябре.

В свою очередь депутат горсовета Алексей Асауленко поясняет, что речь идет о программе софинансирования капитального ремонта многоквартирного дома, когда часть средств на этот ремонт собирают жильцы дома, а большую часть оплачивает город.

«Предварительно 30/70», – написал в Facebook депутат.

Помимо этого, по словам Жемана, в Одессе будет создана новая схема теплоснабжения – срез состояния и план развития котельных и теплосетей. Это позволит систематизировать работу коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы», экономить ресурсы и улучшить качество услуг населению.

Ранее сообщалось, что в Одессе заменят или капитально отремонтируют 55 лифтов.

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Фото: promin.cv.ua, видео: Думская, 1