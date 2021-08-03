Защитники «типографии Фесенко» сообщают о демонтаже здания и обратились к министру культуры Украины

У трех «тревожных зданий» на Ришельевской — бывших типографии Фесенко, Ришельевского театра и жилого дома Нолле, — которые уже давно в Одессе давно зовутся единым именем «типография Фесенко» снова неспокойно. Защитники трех исторических зданий заявляют на своей странице в Facebook о том, что снова начались работы по демонтажу бывшей типографии Фесенко. Кроме того, они обратились с открытым письмом к министру культуры и информационной политики Украины Александру Ткаченко.

Прямо сейчас происходит демонтаж типографии Фесенко. На территорию заехала строительная вышка. Согласно действующему предписанию от Управления охраны памятников, застройщик не имеет право производить демонтаж, до укрепления окружающих домов. Также застройщик не предоставил разрешения Министерства культуры и информационной политики Украины, а потому мы подозреваем, что проект до сих пор не согласован с Министерством. Для фиксации правонарушения был вызван наряд полиции, который уже прибыл на место,

— сообщается в группе «Спасите типографию Фесенко» на Facebook. К сообщению прилагается соответствующее видео.

В открытом письме Александру Ткаченко, защитники «типографии Фесенко» «вынуждены констатировать: представители Министерства не являются на заседания Одесского апелляционного админсуда, где рассматривается дело об обжаловании решения о приостановлении запретительных предписаний Министерства и Департамента культуры Одесской ОГА».

Сегодня, 3 августа, застройщик решил продолжить грубое нарушение закона. В типографию приехала тяжелая строительная техника. От лица тысяч одесситов, которым небезразлично прошлое и будущее нашего города и страны, просим Вас лично вмешаться в это дело и обеспечить сохранность зданий типографии Фесенко и Ришельевского театра согласно действующему законодательству…,

— просят они в открытом письме.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в знак протеста демонтажа исторических зданий на Ришельевской одесситы перекрывали Большую Арнаутскую .

Фото — автора, видео — ФБ-группа «Спасите типографию Фесенко»