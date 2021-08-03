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В Одессе сдали туалет в аренду за 300 тыс грн: рассказываем, кому так приспичило и почему

В Одессе сдали туалет в аренду за 300 тыс грн: рассказываем, кому так приспичило и почему

Имущество хотя и принадлежит Одесскому горисполкому, но даже расположено не в самой Одессе, а в Грибовке.

Золотой туалет

Тем удивительнее ажиотаж, который возник вокруг этой малой архитектурной формы и степень увеличения цены торгов. От начального значения она выросла в 450 раз: с 668 грн до 300 тыс 001 грн.

Что же это за чудо-туалет такой. Расположен он в Грибовке, в пансионате “Полет”, принадлежащем коммунальному предприятию Одесский международный аэропорт.

Причем 300 тысяч – плата даже не в год, а в месяц. За такие деньги можно арендовать самую элитную недвижимость в столице. Кто же и почему отдает за общественный туалет и душевые общей площадью 140 кв. м такие огромные деньги?

Прицел на землю?

Торги выиграла одесситка Кристина Радченко. Конкуренцию ей составлял Евгений Третьяков, представляющий ООО «ЕВТ ПЛЮС».

Срок договора аренды – 20 лет.

Совсем скоро состоятся еще торги по соседнему объекту – домикам это же пансионата.

В издании «Думская» предполагают, что такой ажиотаж вокруг туалета и душевых возник потому, что это часть схемы по приватизации все территории базы отдыха без конкурса.

Арендаторы внесут в арендуемый объект «улучшения» и получат право выкупить его.

При этом было заранее задумано, чтобы сдать взять его в аренду за минимальные средства. Но вмешалась некая «третья сторона» и вынудила повышать ставки.

А авторы телеграм-канала “Одесский городовой” высказали предположение, что речь на самом деле идет о срыве аукциона:

впоследствии победитель скажет, что, мол, не рассчитал силы и позволить себе платить столько не может. Все что он потеряет в этом случае — это 3,5 тысячи гривен гарантийного взноса, и это уже вполне вменяемо.

Источники “Думская”, “Одесский городовой”

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Фото Думской

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Редакция ПРОФИЛЬ

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