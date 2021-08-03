В Одесских домах появятся новые лифты: по каким адресам?

В городе заменят или капитально отремонтируют 55 лифтов. Больше всего повезло жителям поселка Котовского.

Об этом стало известно из объявлений о тендерах, которые подал Департамент городского хозяйства Одесского горисполкома.

Лифты обновят в домах коммунальной собственности.

Модернизация означает, что будет заменена большая часть оборудования лифтовых шахт. Это и сами лифтовые кабины, и блоки для вызова, а также датчики, электропроводка и электродвигатели.

Стоимость работ по каждому объекту составит 680-700 тысяч гривен.

Больше всего повезло поселку Котовского. Там заменят или модернизируют 24 лифта. На Таирова -16, на Фонтане – 7, на Черемушках – 2, в остальных частях города – 6.

Список адресов, где обновят лифы:

На Котовского:

40-летия обороны Одессы, 2, 4, 8 и 14/1

Бочарова, 5, 7, 9, 57-А, Б и В

Высоцкого, 12, 18, 20 и 22

Добровольского, 75 и 89

Заболотного, 1, 35 и 38

Марсельская, 36

Ойстраха, 1, 4

Палия, 109/1 и 2

На Таирова:

Вильямса, 59-Б, 63, 69

Глушко, 14, 19, 19/1, 24-А, 28, 34-А

Ильфа и Петрова, 31

Королева, 3, 22, 30

Небесной Сотни, 8, 10/5, 30

На Фонтане:

Академическая, 14

Ботанический, 4 и 6

Говорова, 3, 5-А

Гвоздичный, 4

Педагогическая, 16

На Черемушках:

Варненская, 23 и 25

На Ближних Мельницах, Слободке, Молдаванке и Пересыпи:

Балковская, 27

Бабаджаняна, 68

Пишоновская, 23

Сортировочная, 44

Ядова, 16б, 26

Ранее “Одесская Жизнь” разбиралась, сколько лет могут еще безопасно служить дома, трамваи и лифты Одессы?

Фото с сайта Одесского горисполкома