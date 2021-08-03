В Одесских домах появятся новые лифты: по каким адресам?

В городе заменят или капитально отремонтируют 55 лифтов. Больше всего повезло жителям поселка Котовского.
Об этом стало известно из объявлений о тендерах, которые подал Департамент городского хозяйства Одесского горисполкома.
Лифты обновят в домах коммунальной собственности.
Модернизация означает, что будет заменена большая часть оборудования лифтовых шахт. Это и сами лифтовые кабины, и блоки для вызова, а также датчики, электропроводка и электродвигатели.
Стоимость работ по каждому объекту составит 680-700 тысяч гривен.
Больше всего повезло поселку Котовского. Там заменят или модернизируют 24 лифта. На Таирова -16, на Фонтане – 7, на Черемушках – 2, в остальных частях города – 6.
Список адресов, где обновят лифы:
На Котовского:
- 40-летия обороны Одессы, 2, 4, 8 и 14/1
- Бочарова, 5, 7, 9, 57-А, Б и В
- Высоцкого, 12, 18, 20 и 22
- Добровольского, 75 и 89
- Заболотного, 1, 35 и 38
- Марсельская, 36
- Ойстраха, 1, 4
- Палия, 109/1 и 2
На Таирова:
- Вильямса, 59-Б, 63, 69
- Глушко, 14, 19, 19/1, 24-А, 28, 34-А
- Ильфа и Петрова, 31
- Королева, 3, 22, 30
- Небесной Сотни, 8, 10/5, 30
На Фонтане:
- Академическая, 14
- Ботанический, 4 и 6
- Говорова, 3, 5-А
- Гвоздичный, 4
- Педагогическая, 16
- На Черемушках:
- Варненская, 23 и 25
На Ближних Мельницах, Слободке, Молдаванке и Пересыпи:
- Балковская, 27
- Бабаджаняна, 68
- Пишоновская, 23
- Сортировочная, 44
- Ядова, 16б, 26
Ранее “Одесская Жизнь” разбиралась, сколько лет могут еще безопасно служить дома, трамваи и лифты Одессы?
Фото с сайта Одесского горисполкома