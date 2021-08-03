В Одессе на Черемушках неизвестный застрелил мужчину – в городе ввели операцию «Сирена»

Сегодня днем, 3 августа, в Малиновском районе Одессы неизвестный выстрелил в мужчину. Для поиска стрелка в городе введена специальная полицейская операция «Сирена».

По сообщению управления Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел во дворе многоэтажки на улице Малиновского. Пострадавший, личность которого установлена, получил ранения и был госпитализирован. Позже стало известно, что мужчина скончался.

Правонарушитель скрылся с места преступления на автомобиле «Мерседес» серебристого цвета.

Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий произошедшего.

В полиции просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления или о стрелке, сообщить в ближайший отдел полиции или по спецлинии «102».

Ранее сообщалось, что одесского «свадебного стрелка» отпустили из СИЗО под залог в 200 тысяч гривен.

Фото пресс-службы управления Нацполиции в Одесской области