Знакомьтесь: одесситка пани Ковская — прототип гусекрада Паниковского

В этом году исполняется 90 лет роману одесситов И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой теленок». Роман и окончен был в 1931 году, и впервые опубликован тогда же.

С кого списали нашего Паниковского?

Однажды мы с вами прошлись по одесским следам Ангтилопы-гну и героев романа. «Одесская жизнь» рассказывала о прототипе Остапа Бендера и назвала его «одесские адреса».

А кто был прототипом гусекрада Паниковского? И вообще откуда взялась такая фамилия у Михаила Самуэлевича? Попалась мне однажды информация, что произошла эта фамилия от слова «паника». А вот совсем недавно я столкнулась с совсем другими «сведениями».

Правда это или вымысел, точно сказать не могу. Но история эта довольно интересна, где-то даже загадочна и, как выяснилось после долгих поисков, упоминается во многих источниках.

Более того, немало источников приводит даже фотографию «реального» прототипа Паниковского. И была она… женщиной, носившей фамилию Ковская. Звали ее Микалина. Называли же ее все одинаково — пани Ковская. Вот вам, мол, так и получился Паниковский.

Одесская бандерша пани Ковская

Кто же такая эта одесская пани Ковская? Снимок женщины в черных очках в окружении гусей (!), датированный якобы 1916 годом, встретился мне тоже сразу в нескольких интернет-изданиях.

«Еврейский сайт Украины» тоже передает эту историю — может, байку, может, реальность…

Итак, пани Ковская — «предводитель» банды отморозков, которая в числе прочих в начале ХХ века наводила страх на всю Одессу. Чем занимались? Грабили банки, почты, поезда, инкассаторов, страховые общества. И даже, как рассказывает издание, «захватили однажды часть казны Черноморского флота прямо в море, на эсминце «Честный».

Издание даже приводит некоторые «статистические» и другие любопытные данные деятельности банды под предводительством пани Ковской — «три сотни жестоких циничных ограблений и разбоев за двадцать лет! Преступление на их жаргоне называлось — «ощипать гуся». Визитной карточкой бандитов выступал гусь, которого они оставляли там, где «щипали». На шею птицы пани Ковская собственноручно надевала галстук-бабочку. Разведение гусей было ее самым безобидным увлечением».

Ага, гуси… Животрепещущая для Паниковского тема.

В 1911 году пани Ковская, единственная из преступных главарей Одессы, не подписала конвенцию о разделе города на зоны влияния.

Если вы помните, наш Паниковский тоже был «нарушителем конвенции».

Паниковский в романе притворяется слепым, чтобы подобраться к Корейко. И тут — снова аналогия с пани Ковской. Ее банда практически перестала существовать в 1916 году. Как рассказывает упомянутое выше издание, во время ограбления грузового поезда члены банды убили машинистов. Состав, потерявший управление, врезался в цистерны с хлором. Бандитов накрыло отравой. Большинство погибли. Ковская осталась жива, но ослепла, с тех пор носила черные очки (как на представленном снимке)…

Чем «провинилась» пани Ковская перед Ильфом и Петровым?

Почему же именно Микалина Ковская стала прототипом далеко не самого «притягательно-обаятельного» героя их романа?

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«Финальный вопрос: откуда Ильф и Петров знали Ковскую, и почему они так глумятся над ней в «Золотом теленке» в виде склочного и жадного старика? Петров (тогда еще Катаев) не мог простить ей смерти сестры, ставшей случайной жертвой перестрелки при ограблении бандой банка. А с Ильфом история случилась скорее комичная. В 1913 году он, будучи шестнадцатилетним подростком, пришел лично к Ковской просить, чтобы его взяли в банду. Ильфа тогда пленяла вся эта гангстерская романтика, и больше всего на свете он хотел стать дерзким и независимым героем-налетчиком. Но… Ковская собственноручно отвесила страждущему юноше подзатыльник и выставила на улицу. Оскорбленный в лучших чувствах Ильф тогда пообещал ей: «Вы не знаете меня. Я вас всех еще продам и куплю». И в 1931 году вместе с Петровым исполнил свою клятву».

Вот так, имея «личную неприязнь» к пани Ковской, в будущем Ильф и Петров «отомстили» криминальной предводительнице, создав образ Михаила Паниковского — жалкого и трусливого гусекрада, пытавшегося предать своих же компаньонов…

Байка это или реальность? Или немного и того, и другого?..

Где в Одессе можно «встретить» Паниковского?

Ну а теперь самое время рассказать, где в Одессе «увековечен» наш гусекрад Паниковский. Как мы знаем, в городе нет памятника даже Остапу Бендеру, разве что «исчезнувшие» из Горсада арт-объекты в образе Кисы и Оси, которые теперь «прописались» в мясо-молочном корпусе Нового базара.

Памятник экипажу «Антилопы» вместе с Паниковским мы можем увидеть в Саду скульптур нашего Литмузея.

Образ Паниковского «увековечен» на одной из трансформаторных будок города.

Михаила Самуэлевича с неизменным гусем в руках можно увидеть изображенным на стене в двух одесских двориках: на ул. Старосенной и на Мясоедовской.

И да, памятник Михаилу Самуэлевичу в Украине все же есть — в столице, на ул. Прорезной. То есть, именно там, где, как рассказывал сам Паниковский в романе «Золотой теленок», он притворялся слепым и обворовывал тех, кто помогал ему перейти дорогу…

Фото Марии Котовой; фото пани Ковской — imho.net.ua; фото Паниковскому в Киеве — Kyivmaps.