Нацбанк вводит в оборот монету с символом года Тигра

С 9 декабря 2021 года в Украине появится памятная монета «Год Тигра» номиналом 5 гривен. Об этом сообщает на своем сайте Национальный банк Украины.
Новым, 2022-м годом, согласно восточному календарю, «правит» Тигр. Его стилизованное изображение размещено на реверсе новогодней монеты. Окружают Тигра символы всех времен года: вверху справа расположены снежинки, внизу справа – цветы, вверху слева помещены ветки, внизу слева – плоды.
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На аверсе монеты изображено много интересных деталей. Вверху расположен малый Государственный Герб Украины, справа от которого полукругом размещена надпись «Україна». На зеркальном фоне по кругу помещены 12 символов восточного календаря. В их центре – стилизованные часы со стрелкой, указывающей на Тигра – символ года. На циферблате отчеканено «2022», внизу слева – полукругом расположена надпись «5 гривень».
На матовом фоне изображены стилизованные под украинскую национальную вышивку символы каждого времени года: вверху – снежинка, справа – цветок, внизу – ягода, слева – листок. А слева от символа Кролика – «хозяина» 2023 года – помещен логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
Новогодняя монета – серебристого цвета, она изготовлена из нейзильбера. Тираж – 50 тысяч экземпляров. Из них 20 тысяч монет – в сувенирной упаковке.
Заказать монету можно на сайте Нацбанка. Она пополнит коллекции нумизматов.
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Напомним, ранее Нацбанк Украины презентовал три новых памятных монеты, посвященные 30-летию Вооруженных сил.
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Фото ТСН и пресс-службы НБУ