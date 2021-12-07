Новости Одессы и Одесской области

Нацбанк вводит в оборот монету с символом года Тигра

Нацбанк вводит в оборот монету с символом года Тигра

С 9 декабря 2021 года в Украине появится памятная монета «Год Тигра» номиналом 5 гривен. Об этом сообщает на своем сайте Национальный банк Украины.

Подписаться

Новым, 2022-м годом, согласно восточному календарю, «правит» Тигр. Его стилизованное изображение размещено на реверсе новогодней монеты. Окружают Тигра символы всех времен года: вверху справа расположены снежинки, внизу справа – цветы, вверху слева помещены ветки, внизу слева – плоды.

Год Тигра - новая монета, реверс

Статья по теме: В банке не хотят менять устаревшие монеты – что делать?

На аверсе монеты изображено много интересных деталей. Вверху расположен малый Государственный Герб Украины, справа от которого полукругом размещена надпись «Україна». На зеркальном фоне по кругу помещены 12 символов восточного календаря. В их центре – стилизованные часы со стрелкой, указывающей на Тигра – символ года. На циферблате отчеканено «2022», внизу слева – полукругом расположена надпись «5 гривень».

На матовом фоне изображены стилизованные под украинскую национальную вышивку символы каждого времени года: вверху – снежинка, справа – цветок, внизу – ягода, слева – листок. А слева от символа Кролика – «хозяина» 2023 года – помещен логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Год Тигра - новая монета, аверс

Новогодняя монета – серебристого цвета, она изготовлена из нейзильбера. Тираж – 50 тысяч экземпляров. Из них 20 тысяч монет – в сувенирной упаковке.

Заказать монету можно на сайте Нацбанка. Она пополнит коллекции нумизматов.

Вы также можете узнать: Национальный банк Украины: чем он занимается?

Напомним, ранее Нацбанк Украины презентовал три новых памятных монеты, посвященные 30-летию Вооруженных сил.

Читайте также:

Фото ТСН и пресс-службы НБУ

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить