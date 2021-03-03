Одесская плеяда: поцелованные Музой и их герои — в Саду скульптур (фото)

Есть ли в Одессе памятник Гоголю (нет, я не «его» полуживой дом на одноименной улице имею в виду)? А Паустовскому, чье «Время больших ожиданий» разобрано на цитаты, когда речь идет об истории Одессы? А Ильфу и Петрову? А Жванецкому? Рассказываем об этом сегодня, 3 марта, в День писателя.

Под открытым небом — символичные и загадочные

Есть, все они есть! И даже адрес у них — один и тот же: Сад скульптур Одесского литературного музея на ул. Ланжероновской.

Там, под открытым небом, и собрались вместе памятники поцелованным Музой — писателям и поэтам, тем, кого именуют «одесской плеядой», потому что или сам факт рождения, или их творчество так или иначе связано с Одессой…

Это особенное место города, настоящий бренд. Все эти памятники появлялись исключительно 1 апреля, в дни Юморины, но в разные годы. Каждый из них — символ, и при этом немного загадка, немного юмор, немного боль. И хотя Сад собрал памятники не только писателям и их героям, мы во Всемирный день писателя расскажем именно о них. Ах, сколько же славных имен подарила миру Одесса!

И вот уже летит по Саду скульптур птица-тройка, причем крылатая, как сама Муза. А правит тройкой сам Николай Васильевич Гоголь. Памятник появился в 2009 году, к 200-летию классика. Скульптор — Олег Черноиванов.

Идем дальше, и склоняем головы перед «Одесской школой». Вот они, шестеро ангелов в туниках: И.Бабель, Е.Багрицкий, В.Ибер, В. Катаев, С.Кирсанов, Ю.Олеша. Их также создал О.Черноиванов.

А чуть дальше — созданные им же символы гармонии и единства Серебряного века — А.Ахматова и М.Цветаева в образе древнеегипетских женщин.

Автор такого нашего одесского «Времени больших ожиданий» Константин Паустовский предстает перед нами в образе сфинкса. На груди у сфинкса — иероглифы. Это кредо писателя: «Будь сам собой, беседуя c царями, будь честен, говоря c толпой». Автор памятника — О.Черноиванов.

А вот и «родители» Остапа Ибрагимовича — И.Ильф и Е.Петров. Представлены, кстати, вместе с золотым теленком и тем самым двенадцатым стулом. Скульптор — О.Черноиванов.

Прижизненный памятник недавно ушедшему от нас Михаилу Жванецкому появился в Саду скульптур еще в 1998 году. Михал Михалыч представлен с неизменным своим портфелем у ног и с листами нового творения в руках. Скульптор — Владимир Трасков.



Поэт, бард, артист Владимир Высоцкий представлен скульптором Олегом Черноивановым как любимец богов и муз. Он отдает свое золотое сердце (памятник так и называется) людям.

И их герои

Но как же без литературных героев?! Кстати, самым первым памятником в Саду скульптур стал герой устного народного одесского творчества. А именно герой анекдотов Рабинович. Он появился в 1995 году. Его создал грузинский скульптор, режиссер и художник Резо Габриадзе. Этот памятник — его подарок Одессе.

Герой повести А.Куприна «Габмринус» Сашка-музыкант — тоже житель Сада скульптур. Он уже почти 20 лет самозабвенно играет на скрипке, сидя на пивной бочке. Скульптор — Александр Князик.

Скульптор Таисия Судьина создала героев «чисто одесской песни» «Шаланды, полные кефали» — Костю-моряка и Рыбачку Соню. Песня прозвучала с экранов еще в середине Второй мировой. Автор известных стихов — киевлянин Владимир Агатов.

Герои повести А.Козачинского «Зеленый фургон» появились в Саду скульптур к столетию писателя. Скульптор — Александр Токарев.

Ну и, наконец, мчатся и мчатся по Саду скульптур, но уже не на крылатой тройке, а на знаменитой Антилопе герои бессмертного «Золотого теленка» в исполнении скульптора Александра Токарева. За рулем — Козлевич, к авто подбегает Паниковский с гусем в руках, пытается влезть в спасительную Антилопу. Шура Балаганов требует бросить птицу. А командует этим необычным парадом, конечно же, сын турецко-подданного Остап Бендер с развевающимся на ветру шарфом.



Такая она, легендарная одесская плеяда нашего легендарного Сада скульптур.

Фото: Мария Котова