Зима будет трудной: одесские областные власти готовятся к худшему

Сейчас территориальные громады Одесской области запасаются генераторами, готовят пункты обогрева и места для размещения временных переселенцев, которых эвакуируют из зон боевых действий.

Об этом сообщил на брифинге глава координационного гуманитарного штаба Одесской области Алексей Черный.

Он рассказал, что чем ближе холода, тем больше выявляется проблем. В прошлом месяце представители штаба собирали данные и передавали их донорам.

Так, сейчас важно подготовить возможность принять еще 50 тысяч челевокек, которых могут принудительно эвакуировать из районов ведения боевых действий.

В этом направлении идет работа на уровне громад по созданию условий для размещения этих людей.

При этом курортного комфорта не обещают. Алексей Черный сказал, что людям придется жить в «спартанских» условиях: помещениях школ, коммунальных учреждений и общежитиях.

Мы надеемся, что этого не понадобится, – отметил глава штаба.

Также важно организовать сеть пунктов обогрева:

стационарных, в зданиях где есть автономное отопление;

передвижных.

Еще в области сильно возросла потребность в генераторах из-за атак россии на объекты энергетической инфраструктуры. Штаб формирует запас этих устройств на случай чрезвычайных ситуаций в громадах.

Также в области организуют помощь военным. В октябре терробороне передали около 3 тыс. комплектов зимних шапок, носков и шарфов.

В Гумшатабе отметили проблему с логистикой: помощь не на чем возить. Сейчас там планируют от имени ОВА обратиться в европейские страны с просьбой предоставить грузовики для перевозки гуманитарных грузов.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что жителям Одесской области пообещали непростую зиму. Из-за обстрелов российской армии, возможны перебои с обеспечением населения отоплением, электричеством и водой.