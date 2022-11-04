Больше безопасности и меньше электричек: как работает Одесский вокзал во время войны?

Сегодня, 4 ноября, в Украине отмечают День железнодорожника. Одесская железная дорога – одна из шести входящих в состав «Укрзалізниці». С начала войны она оперативно перешла на военный график работы. Одесские железнодорожники стараются, чтобы каждый, кто ступает на территорию Одесского вокзала, почувствовал себя в безопасности и был уверен: в случае нужды ему обязательно помогут.

О том, как строится работа в военное время, «Одесской жизни» рассказал начальник производственного подразделения станции Одесса-Главная филиала «Вокзальная компания» «Укрзалізниці» Олег Кудашкин.

На вокзал каждый день прибывают беженцы

– Сегодня вокзал – это перевалочный пункт или нечто большее?

– Одесский вокзал – один из 14 базовых вокзалов, который в своем подчинении имеет еще шесть – Херсонский, Николаевский, Первомайский, Подольский, Раздельнянский и Измаильский. Поэтому у нас сейчас очень сложная ситуация. А ведь вокзал это, в первую очередь, качественное обслуживание пассажиров, их информирование, обеспечение питанием, забота об их безопасности, возможность приобретения билетов, работа нашей гостиницы, камеры хранения.

– Много ли переселенцев прошло через Одесский вокзал с начала войны?

– Сначала, когда было по 10-12 тысяч человек в сутки, мы приглашали много волонтерских организаций, которые кормили пассажиров, общались с детьми, устраивали концерты, приезжали даже актеры одесских театров.

Чтобы всех разместить, на втором этаже при помощи руководства «Укрзалізниці», мэрии и военной администрации мы устроили места для беженцев. К нам даже доставили 500 стульев из концертно-выставочного комплекса морвокзала. Кроме помощи переселенцам, мы принимали участие в перевозке гуманитарной помощи разных категорий – медикаментов, продуктов, одежды. За все время эвакуационных мероприятий через вокзал было отправлено более 590 тысяч человек.

– А как сейчас – ведь многие города продолжают обстреливать, и поток беженцев не уменьшается?

– Каждый четверг на территорию Одесского вокзала прибывают автобусы с людьми. Мы их встречаем, кормим, помогаем с билетами либо с поселением на территории Одесской области. По расселению мы взаимодействуем с обладминистрацией и городскими властями. Все действует как часовой механизм. Тех, кто приехал, мы проводим в зал повышенного комфорта или в зал транзитных пассажиров. Там их ждет горячая пища. Затем с ними общаются сотрудники вокзала, чтобы выяснить, кто остается на территории Одесской области, а кто хочет выехать за ее пределы. Мы помогаем с билетами, и в тот же день они уезжают. Если поезда в этот день нет, то у людей есть возможность переночевать на вокзале, в нормальных условиях в комфортабельных комнатах отдыха.

Помощь всем миром

– Вам помогают волонтерские организации?

– Да, волонтеры нам очень помогли. Без них справиться с таким количеством беженцев было бы проблематично. Но сейчас, когда количество беженцев сократилось, нам помогает меньше волонтеров. Это часть одесских ресторанов и наша одесская епархия. Батюшки приезжают каждый день, заваривают чай на травах и привозят выпечку. А остальные волонтеры уже по четвергам, когда приходят автобусы с переселенцами, кормят их горячими обедами.

Кстати, у нас хорошие отношения и с международными организациями. Мы напрямую общаемся с Красным Крестом, ЮНИСЕФ, представительством ООН в Украине. У нас нет посредников, мы часто напрямую обращаемся за помощью и всегда вовремя ее получаем.

– А как заботятся о пассажирах с детьми, инвалидах, военнослужащих?

– Конечно, об этих категориях мы думаем в первую очередь. Для детей, которых было очень много, мы организовали игровую комнату, кинотеатр, чтобы они могли смотреть мультфильмы. Также есть спальная комната с детскими кроватками и несколькими взрослыми – для мам. В зале повышенного комфорта организовали сектор для игр, есть «уголок младенца», там волонтеры установили пеленальные столики, кроватки, привезли коляски, а также специальную посуду и детскую косметику.

Кроме этого, у нас есть помещение для людей с ограниченными возможностями, где учтено все, что им может понадобиться, приспособлено для их удобства. Прямо там можно даже взять билеты. Для военнослужащих есть помещения, где они могут отдохнуть, приготовить еду и даже постирать свои вещи.

Будет меньше электричек

– А как насчет безопасности пассажиров? На вокзале есть бомбоубежища?

– У нас есть два убежища. По самым скромным подсчетам, в них без труда может разместиться до 1000 человек. В случае необходимости, мы можем развернуть в очень короткие сроки полугоспитальный режим. У нас есть более ста коек с подушками и одеялами. В убежищах есть все, что требуется, вплоть до большого количества всевозможных лекарственных препаратов.

– А как быть, если во время посадки в поезд раздается сигнал тревоги?

– Если во время тревоги поезд идет под загрузку, то с помощью громкой или мегафонной связи мы извещаем об этом людей, которые находятся в убежище. Приглашаем их на посадку и быстро провожаем небольшими колоннами до поезда.

– Есть ли возможность получить медицинскую помощь на вокзале?

– Да, мы с самого начала договорились с одесской железнодорожной больницей, предоставили для них специальное место, и у нас теперь круглосуточно работает медицинский пункт. Там помощь людям оказывают не просто медсестры, а врачи. У нас к ним обращаются в день где-то 20-25 пассажиров, и врачи их реально спасают. Ведь время сейчас тяжелое, люди нервничают, и естественно, что случаются проблемы с сердцем или давлением.

– В связи с последними событиями, экономит ли вокзал электроэнергию?

– Принято решение, что с 5 ноября уменьшается количество электричек, до того момента, пока не будет восстановлена энергетическая инфраструктура.

– Это длительный процесс?

– Смотря что пострадало. Если не слишком большие повреждения, то в течение суток можно восстановить, но есть, к сожалению, и более тяжелые случаи, требующие от железнодорожников больше времени и сил. И с учетом профессионального праздника, хочу поздравить всех «железных людей» и пожелать здоровья и скорейшего мирного неба над головой.

Беседовала Ирина Сорокина