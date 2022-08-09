Жителям Одесской области пообещали непростую зиму (видео)

В этом году зима будет очень непростой. Об этом заявил сегодня в вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

Марченко рассказал, что сегодня провел совещание с соответствующими службами касательно подготовки Одесской области к зимнему периоду и поручил отработать сценарий взаимодействия всех служб инфраструктуры области относительно бесперебойного теплоснабжения, а также проверить, готов ли персонал быстро устранять последствия аварий в случае возможного повреждения объектов инфраструктуры.

«Все должны понимать, что в этом году зима будет очень непростой. Но военная администрация делает все возможное для того, чтобы минимизировать какие-либо угрозы»,

– сказал глава ОВА.

Также Марченко проинформировал, что сегодняшний день, вторник, 9 августа, прошел в Одессе и области спокойно – обстрелов не было.

