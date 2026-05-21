История одессита Вальдемар Хавкин станет основой международного фильма «Чужеродные тела» (Foreign Bodies).

Хавкин вошел в историю как один из создателей вакцин против холеры и чумы, спасших миллионы людей.

Проект уже представили на Каннский кинофестиваль.

События фильма будут разворачиваться в Одессе, Париже, Лондоне, Мумбаи и Колкате.

Одесский ученый, спасший миллионы

В пресс-службе Национального союза кинематографистов Украины сообщили, что история одессита Вальдемара Хавкина ляжет в основу международного художественного фильма «Чужеродные тела» (Foreign Bodies). Над проектом работают украинский продюсер и британско-индийский режиссер.

Стоит отметить, что к созданию фильма присоединился украинский продюсер Егор Олесов. В целом фильм будет рассказывать о жизни и непростой судьбе уроженца Одессы Вальдемар Хавкин, которого считают одним из основателей современной вакцинологии. Режиссером картины стал лауреат BAFTA Шекар Капур, известный по фильму Elizabeth.

Проект уже представили на Каннский кинофестиваль. В основе сюжета – история ученого, который в конце XIX – начале XX века разработал вакцины от холеры и чумы, спасших миллионы людей в мире. Несмотря на выдающееся открытие, впоследствии Хавкин оказался в центре громкого скандала и подвергся несправедливым обвинениям в деле, которое сравнивали с «вторым делом Дрейфуса».

К слову, события фильма будут проходить в Одессе, Париже, Лондоне, Мумбаи и Колкате. По словам Шекара Капура, это будет масштабная история о человеке, которого одновременно восторженно чествовали и остро критиковали. В фильме объединятся историческая драма, любовная линия и тема культурных противостояний.

Добавим, что сценарий написал британский автор Пол Твиви, несколько лет изучавший архивные материалы и биографию Хавкина. В международную продюсерскую команду также вошли Джей Ди Захариас, Гелен Гедфилд и Александра Стоун.

Егор Олесов подчеркнул, что для украинской стороны важно вернуть имя Вальдемара Хавкина к мировому историческому контексту — не только выдающемуся ученому, но и человеку, чей жизненный путь начался именно в Украине. В настоящее время продолжается кастинг на главные роли.

